Nouveau sur Netflix en septembre 2021 : tout va et vient

C’est un autre mois énorme pour Netflix alors que nous entrons dans la dernière ligne droite de l’année. En septembre 2021, Netflix sortira le premier lot d’épisodes de Money Heist Part 5, la vraie dernière saison de Lucifer, les troisièmes saisons de The Circle et Sex Education, et une toute nouvelle saison de Nailed It ! Et ce ne sont que la série originale. Nous recevons également de grands films, comme Kate et Afterlife of the Party.

Découvrez tout ce qui arrivera sur Netflix en septembre 2021 ci-dessous, mais nous avons également dressé une liste du meilleur contenu de Netflix que nous mettons à jour chaque mois avec tous les principaux ajouts à la bibliothèque.

Calendrier de sortie de Netflix en septembre 2021 :

Diffusion le 1er septembre

Une histoire de Cendrillon

La maison tordue d’Agatha Christie

Barbie Grande Ville Grands Rêves

Blade Runner : Le montage final (1982)

Le lagon bleu (1980)

Chappie

Danger clair et présent

Suspense

Montagne froide

Crocodile Dundee à Los Angeles

cher John

Faire la bonne chose

Écrivains de la liberté

La lanterne Verte

Fête à la maison

Fête à la maison 2

Fête à la maison 3

Comment être un cow-boy – SÉRIE NETFLIX

L’interview

Kid-E-Cats : Saison 2

Labyrinthe

Lettres pour Juliet

L’amour ne coûte rien (2003)

Attaques de Mars !

Maréchal

Hommes mystères

Le professeur fou

The Nutty Professor II : Les Klumps

Tournant : le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Il était une fois en Amérique

Saison ouverte 2

Comptine et raison

Ecole du rock

Les Larmes du soleil

Bienvenue à la maison Roscoe Jenkins

Diffusion le 2 septembre

Diffusion le 3 septembre

Diffusion le 6 septembre

Diffusion le 7 septembre

Diffusion le 8 septembre

Diffusion le 9 septembre

Diffusion le 10 septembre

Diffusion le 13 septembre

Diffusion le 14 septembre

Diffusion le 15 septembre

Diffusion le 16 septembre

Diffusion le 17 septembre

Diffusion le 19 septembre

Diffusion le 20 septembre

Diffusion le 21 septembre

Diffusion le 22 septembre

Diffusion le 23 septembre

Je Suis Karl – FILM NETFLIX

Diffusion le 24 septembre

Diffusion le 28 septembre

Diffusion le 29 septembre

Diffusion le 30 septembre

Diffusion fin septembre

À venir

Continuez à lire pour la liste complète des films, émissions et offres spéciales qui seront retirés du service de streaming le mois prochain. Voici une vidéo présentant les faits saillants à venir sur Netflix en septembre 2021 :

Départ le 3 septembre

Départ le 6 septembre

Départ le 7 septembre

Rue de l’Éventreur : Séries 1-5

Départ le 11 septembre

Départ le 12 septembre

Départ le 14 septembre

Départ le 15 septembre

Angry Birds : Saisons 1-2

Comme ci-dessus, donc ci-dessous

Scott Pilgrim vs le monde

Départ le 16 septembre

Penny Dreadful: Saisons 1-3

Départ le 18 septembre

La Belle et la Bête : Saisons 1-4

Départ le 26 septembre

Départ le 30 septembre

Air Force One

Austin Powers dans Goldmember

Austin Powers : International Man of Mystery

Austin Powers : l’espion qui m’a baisé

Soirées Boogie

Berceau 2 la tombe

Mal: Saison 1

Les imbéciles se précipitent

Insidieux

Le Karaté Kid

Le Karaté Kid Partie II

Le Karaté Kid Partie II

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda 2

Sans attaches

Le pianiste

Soirée de bal

La reine

Star Trek

Star Trek : Enterprise : Saisons 1-4

Star Trek : Saisons 1-3

Star Trek : Voyager : Saisons 1-7

La Licorne : Saison 1

Pourquoi les fous tombent-ils amoureux

C’est tout ce qui va et vient sur Netflix en septembre 2021. Comme toujours, nous serons de retour tous les dimanches avec des listes hebdomadaires de toutes les arrivées et départs.