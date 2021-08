Nouveau sur Paramount Plus en août 2021 — Paw Patrol: The Movie…

Vous pouvez vous inscrire à Paramount Plus dès maintenant pour aussi peu que 4,99 $ par mois sur le lien ci-dessous :

Paramount Plus

Paramount Plus comprend des milliers de films et d’émissions de télévision de CBS, Showtime et Paramount Pictures. Il comprend également des films nouveaux et originaux comme The Good Fight, Infinite, et plus encore.

Pat’ Patrouille : Le Film (20 août)

Si vous avez de très jeunes enfants, il y a de fortes chances qu’ils adorent la série télévisée d’animation Paw Patrol. L’émission s’étend maintenant à son premier long métrage. Oui, nous voyons ces chiots intelligents monter à bord de leurs différents véhicules pour aider à sauver des personnes dans le besoin. Le film sort en salles, mais il sera également disponible en streaming sur Paramount Plus le même jour, sans frais supplémentaires.

Pendant que vous et vos enfants attendez le film, vous pouvez regarder tous les épisodes de Paw Patrol maintenant sur Paramount Plus.

Star Trek: Lower Decks Saison 2 (12 août)

La série de comédies animées acclamée se déroulant dans une chronologie post-Star Trek: The Next Generation est de retour pour une deuxième saison d’aventures sauvages dans la dernière frontière. La dernière fois que nous avons vu les Lower Deckers, l’un de leurs membres, Boimler, avait quitté l’USS Cerritos pour devenir officier de passerelle sur le navire du capitaine William Riker, l’USS Titan. Comment ses anciens camarades de bord, Mariner, Rutherford et Tendi, géreront-ils les choses sans Boimler ?

D’après les images de la bande-annonce, il semble que toute l’équipe sera de nouveau réunie assez rapidement pour faire face à des limaces monstrueuses, des extraterrestres divins et une assiette parlante de Tom Paris. Vous pouvez regarder la première saison de l’émission maintenant sur le lien ci-dessous.

Toutes les nouveautés sur Paramount Plus en août 2021

Voici la liste complète de ce qui est ajouté au service en août. Ne sont pas montrés ici les nouveaux épisodes de la série exclusive Paramount Plus comme iCarly, RuPaul’s Drag Race All Stars, RuPaul’s Drag Race Untucked !, The Good Fight et Why Women Kill, qui font tous leurs débuts le jeudi. De plus, la deuxième partie de la saison 2 de Evil commence le dimanche 29 août.

1 août

10 à minuit Les valeurs de la famille Addams Un mari idéal aussi bon que possible Bagdad Cafe Jeux de sang Du sang sur la griffe de Satan Christina’s House Evasion d’Alcatraz EuroTrip Face/Off Ferris Bueller’s Day Off Fish Don’t Blink Fort Yuma Cartes postales françaises Garbo Talks Ghost Gunfight at the OK Corral Heart of Midnight Heartbreakers Henry V Hondo Je sais ce que tu as fait l’été dernier Je t’aime, ne me touche pas ! King Arthur Last Holiday Mad Max Major League Miami Blues Avions, trains et automobiles Plaza Suite Roadhouse 66 Rudy Runaway Bride Shane Une sorte de merveilleux effets spéciaux Spellbinder La bête dans l’enfant d’or Les Hawaïens Le chasseur Les rues meurtrières La légende Oo Bagger Vance Le Naked Gun : Des fichiers de la brigade de police ! The Naked Gun 2 & 1/2 : L’odeur de la peur Naked Gun 33 1/3 : L’insulte finale La fête Les fils de Katie Elder Thelma & Louise Transformers : Dark of the Moon

4 août

Acapulco Shore (saisons 1-7) Blaze et les Monster Machines (saisons 3-4) Geordie Shore (saison 1-9) Legendary Dudas (saison 1) SpongeBob SquarePants (saison 12, épisode 1) État de notre union : Vice-président Kamala Harris

11 août

Drunk History UK (Saison 1-3) Geordie Shore (Saisons 15-21) L’effet HALO (Saison 1) Nicky Deuce (Saison 1) PAW Patrol (Saison 6) Retraité à 35 ans (Saisons 1-2) Shimmer and Shine (Saison 6) 4) Trevor Noah présente Josh Johnson: Hashtag Welcome to the Wayne (saisons 1-2)

12 août

Star Trek: Lower Decks Saison 2 (Exclusivité Paramount Plus)

18 août

100 choses à faire avant le lycée (saison 1) Abby Hatcher (saison 1) Catastrophes en mer (saison 3) Lip Sync Battle (saisons 1-5) Traces sur Mars Phred on Your Head (saison 1) Rainbow Rangers (saison 1) )

19 août

20 août

Pat’ Patrouille : Le Film (Exclusivité Paramount Plus)

25 août

All That (2019) (Saison 1) Let’s Just Play: Go Healthy Challenge (Saison 1) Love & Hip Hop (Saison 9) Parot (Saison 1) Rainbow Butterfly Unicorn Kitty (Saison 1) Ryan’s Mystery Playdate (Saison 2) Tak and le pouvoir de Juju (saison 1) Le défi (saison 32) Les bourreaux de travail (saisons 1-7)

26 août

29 août

Mal Saison 2 Partie 2 (Exclusivité Paramount Plus)

Ligne d’horizon

30 août

C’est ce qu’il y a de nouveau sur Paramount Plus ce mois-ci. Nous serons de retour en septembre avec une nouvelle mise à jour.