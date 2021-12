Nouveau sur Paramount Plus en décembre 2021 : 1883 et plus

Quoi de neuf sur Paramount Plus ce mois-ci ? Le service de streaming lance un nouveau spin-off prequel de la série à succès Yellowstone, une première en streaming direct d’un film d’animation Paramount, et bien plus encore.

Lire la suite: Meilleurs spectacles exclusifs Paramount Plus

Vous pouvez vous inscrire à Paramount Plus dès maintenant pour aussi peu que 4,99 $ par mois sur le lien ci-dessous :

Paramount Plus

Paramount Plus comprend des milliers de films et d’émissions de télévision de CBS, Showtime et Paramount Pictures. Il comprend également des films nouveaux et originaux comme The Good Fight, Infinite, et plus encore.

1883 (19 décembre)

Cette nouvelle série western est un spin-off et une préquelle de la série télévisée à succès Paramount Network, Yellowstone. Comme le titre l’indique, il se déroule à la fin du XIXe siècle, alors que la famille Dutton se dirige vers l’endroit où elle finira par s’installer dans son ranch du Montana. La série met en vedette Sam Elliot, l’équipe mari et femme de Tim McGraw et Faith Hill, et Billy Bob Thornton dans un rôle d’invité récurrent.

Rumble (15 décembre)

Initialement défini comme un film de cinéma, Paramount a maintenant décidé de sortir ce film d’animation CGI en exclusivité Paramount Plus. Il se déroule dans un monde où des monstres intelligents, mais énormes, se battent sur le ring pour le divertissement des humains et sont considérés comme des célébrités majeures. Le film suit un entraîneur humain adolescent qui essaie de faire en sorte qu’un monstre réticent prenne sa place en tant que champion de combat. La distribution des voix comprend Will Arnett, Terry Crews et Ben Schwartz.

Réno 911 ! La chasse à QAnon (23 décembre)

Les flics maladroits de Reno 911 sont de retour dans cette nouvelle spéciale. Cette fois, la caméra suit les officiers à la recherche de QAnon, le chef de la mystérieuse organisation de droite. Réussiront-ils à le retrouver ? Probablement pas, mais ce sera probablement très drôle.

Toutes les nouveautés sur Paramount Plus en décembre 2021

Voici la liste complète de ce qui est ajouté au service en décembre. Vous pouvez également vous attendre à regarder une nouvelle série intitulée Queen of the Universe, un concours international de chant drag queen. Il y aura également deux nouveaux films sur le thème de Noël (Une proposition de Noël et Noël prend son envol). un nouveau spécial South Park (la date reste à révéler) et un nouvel épisode de Noël Razmoket.

1er décembre

Ace Ventura: Pet Detective Anchorman: The Legend of Ron Burgundy 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi Alienator Back To School Le bébé de Bridget Jones Le journal de Bridget Jones Bull Durham Chattahoochee Cherry 2000 Chocolate Clerks Con Air Cujo Days of Heaven Dead Man Walking Erik the Viking Flight de l’intrus vendredi 13 du crépuscule à l’aube quatre mariages et un enterrement Halloween VIII : Résurrection Halloween H20 : 20 ans plus tard Hellraiser III : Hell On Earth Hellraiser IV : Bloodline Hollow Man King Kong Love Field Making Mr. Right My Best Friend’s Wedding O (Othello) À propos d’Henry sauvant le soldat Ryan Scream Scream 2 Scream 3 Shooter Silverado Soda Cracker Quelque chose doit donner au cimetière de Stephen King Shift Stephen King’s Silver Bullet Stephen King’s Thinner Superbeast L’équipe A L’étalon noir L’étalon noir revient La malédiction Le maître du donjon La firme Le Haunting The Heartbreak Kid The Siege of Firebase Gloria The Warriors Troll Wes Craven Presents: Dracula 2000 Wes C le corbeau présente: They Young Guns Young Guns II

2 décembre

Épisode de vacances de la reine de l’univers Razmoket

7 décembre

8 décembre

100 jours pour tomber amoureux Grèce aérienne Heartland de l’Amérique: Wild Prairie Reborn Black & White Stripes: The Juventus Story Bubble Guppies (saison 5, épisodes 1-10) Danger Force Minisodes (saison 1) À l’intérieur de l’usine alimentaire (saison 1) À l’intérieur du Tour de Londres (saison 1) Légendes des pharaons (saison 1) Histoire meurtrière (saison 1) Ho Ho Holiday Special de Nickelodeon Stormborn (saison 1) Le spécial Nickmas Spectacular All-Star To Catch a Thief premières Top Elf (saison 1)

9 décembre

Transformers : Le dernier chevalier

12 décembre

15 décembre

Rumble America’s Wild Border: Northern Exposure Lindsay Lohan’s Beach Club (saisons 5-6) Ocean Super Predators Survivant: Nouvelle-Zélande (Saison 2) Survivant: Afrique du Sud (Saison 8) Tasmanie: Curious Life of Quolls Virus Hunting: Cave to COVID Wildest California Les grizzlis sauvages du Yukon

18 décembre

19 décembre

1883 Noël prend son envol

23 décembre

Réno 911 ! La chasse à QAnon

Décembre à déterminer

C’est ce qu’il y a de nouveau sur Paramount Plus ce mois-ci. Nous serons de retour en janvier 2022 avec une nouvelle mise à jour.

commentaires