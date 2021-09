Nouveau système de battage publicitaire et plus

Epic Games révèle un système de points retravaillé en mode arène dans le chapitre 2 de la saison 8.

La saison compétitive de Fortnite Battle Royale est officiellement lancée. Aujourd’hui a marqué la réinitialisation tant attendue du point du mode Arena, où les joueurs commencent leur voyage de la Ligue ouverte à la Ligue des champions. C’est l’un des points les plus excitants de la saison, mais cette réinitialisation du mode arène diffère des dernières saisons.

Epic Games a annoncé une nouvelle structure de points avant le lancement du chapitre 2 – Saison 8 dans l’espoir de proposer aux joueurs un défi pour atteindre la division la plus élevée. Le nouveau système Hype est ici avec le patch v18.10. Epic a publié le dernier article de blog compétitif, abordant le système de points ajusté et quelques autres éléments à noter.

Nous avons une ventilation complète des derniers développements du mode Arène alors que les espoirs des participants à la Fortnite Champion Series (FNCS) se préparent pour le défi à venir.

La saison de compétition commence aujourd’hui. Nous avons une mise à jour sur les changements de l’arène et les sondages compétitifs qui arriveront le mois prochain ! Découvrez les changements et comment vous inscrire aux sondages sur notre blog : https://t.co/AlmZ4SjKKj – Fortnite Competitive (@FNCompetitive) 28 septembre 2021

Changements de battage médiatique dans le mode arène

Le battage médiatique en mode Arène sera plus difficile à obtenir dans le chapitre 2 – Saison 8. Après avoir changé le système de points la saison dernière, les joueurs ont finalement estimé que ce n’était pas un ajustement utile. Ce retour a conduit Epic Games à retravailler la distribution Hype.

En conséquence, les éliminations valent désormais plus dans les divisions inférieures. De plus, le tarif du bus prend plus de votre total de points en mode arène une fois que vous atteignez la ligue Contender. Epic espère que ce changement rendra beaucoup plus difficile pour les joueurs d’atteindre le rang le plus élevé. Les développeurs ont également ajouté une fonction de rétrogradation pour déclasser les joueurs qui tombent sous le seuil de points d’une division.

Pour mieux expliquer, quelqu’un qui est classé en Ligue des champions peut tomber en Ligue des concurrents si ses points sont à la frontière. Cet ajustement ajoute une petite couche de punition et pourrait théoriquement faire réfléchir les joueurs à deux fois avant de jouer de manière agressive. Cependant, nous devrons voir comment cela se déroulera au cours des prochaines semaines.

Notre période de test pour le remplissage de l’arène est terminée et nous désactivons l’option pour le moment. Nous apprécions ceux qui ont participé au test et ont fourni des commentaires. Nous vous tiendrons au courant pour savoir si le remplissage de l’arène reviendra. – Fortnite Competitive (@FNCompetitive) 28 septembre 2021

Epic a également désactivé l’option de remplissage du mode Arena pour le moment.

Explication de la pré-saison du mode arène

La période de pré-saison du mode Arena de Fortnite a suscité des critiques de la scène compétitive. Epic a pris sur lui d’expliquer où ils voient la valeur de la pré-saison liée au jeu compétitif chaque saison.

« Sur le plan opérationnel, notre équipe clôture chaque saison avec les finales FNCS, et nous avons besoin de cette période de peu ou pas de tournois pour nous préparer aux offres compétitives de la saison à venir et établir le calendrier », lit-on dans le blog. “La pré-saison permet également aux joueurs de comprendre et d’expérimenter les nouveaux objets, fonctionnalités et armes qui accompagnent chaque saison sans grandes compétitions prisées.”

Epic a conclu sa déclaration en affirmant que la pré-saison leur permet d’établir une réserve de butin adaptée au jeu compétitif avant le début des tournois à prix en espèces.

Epic Games veut vos commentaires

Les joueurs compétitifs de Fortnite se sentaient autrefois inaudibles dans le grand schéma des choses. Cependant, cette notion s’est dissipée depuis et Epic fournit désormais des commentaires selon les besoins. Pour aller plus loin dans cette idée, les développeurs commenceront bientôt à envoyer des sondages saisonniers à certains joueurs.

Les joueurs auront désormais un forum pour évaluer et examiner Fortnite compétitif afin de guider la prise de décision à l’avenir. Toute personne intéressée à participer doit se rendre sur le site Web d’Epic Games et s’inscrire par e-mail.

Cela couvre la plupart de ce que nous avons glané dans le billet de blog compétitif d’Epic sur la saison 8. Les joueurs commenceront leur quête pour atteindre un rang en Ligue des champions et peut-être remporter la hache des champions. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des actualités les plus importantes liées à Fortnite.

Image en vedette : Jeux épiques