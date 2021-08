Nouveau système de retraite : pouvez-vous continuer le NPS après la retraite ? Combien de pension auriez-vous?

in

Pour remplacer l’ancien système de retraite à prestations définies, le nouveau système de retraite à cotisations définies (NPS) a d’abord été introduit pour les employés de l’État, qui a ensuite été ouvert aux secteurs non gouvernementaux et au grand public.

Âge d’entrée et de maturité

En phase avec l’âge de la retraite des employés du gouvernement, le NPS était auparavant autorisé à continuer jusqu’à 60 ans. Cependant, l’âge d’entrée pour rejoindre le NPS est désormais porté à 65 ans et l’âge de maturité à 70 ans.

Ainsi, une personne peut désormais adhérer au NPS même après 60 ans jusqu’à 65 ans et les bénéficiaires du NPS peuvent continuer le régime jusqu’à 70 ans. Les personnes adhérant au régime après 60 ans auront la possibilité de sortir normalement après 3 ans à compter de la date d’adhésion.

Commutation et pension

À la sortie normale, un bénéficiaire a la possibilité de convertir jusqu’à 60 pour cent du corpus de retraite et doit investir au moins 40 pour cent du montant du corpus pour acheter un régime de retraite auprès d’une compagnie d’assurance réglementée par l’IRDA.

Cependant, si un bénéficiaire, qui a rejoint après 60 ans, quitte le NPS avant la fin de 3 ans à compter de la date d’ouverture d’un compte de niveau 1, 80 pour cent du corpus doit être utilisé pour acheter un régime de retraite et seulement 20 pour cent peuvent être commués.

Montant de la pension

Le montant de la pension dépendra du taux de rente offert par l’institution de prévoyance – c’est-à-dire la compagnie d’assurance auprès de laquelle un plan de pension est souscrit – au moment de l’achat du plan de pension.

Système national de retraite : qu’arrive-t-il à votre pension si aucun fournisseur de rente NPS n’est sélectionné ?

Le taux de la rente dépend du taux d’intérêt global de l’économie. Cela signifie que si les taux directeurs fixés par la Reserve Bank of India (RBI) sont élevés, le taux de rente sera élevé et si la politique et les taux obligataires/FD sont bas, le taux de rente sera également bas.

Outre les taux d’intérêt globaux, le taux de rente dépendra également de l’option de rente choisie. Par exemple, le taux de rente de l’option « rente viagère » sera plus élevé que celui de l’option « rente viagère avec retour du prix d’achat ».

Ainsi, le montant de la pension dépendra du montant du corpus investi, du taux d’intérêt global dans l’économie, des taux proposés par l’assureur et du choix de l’option de rente.

