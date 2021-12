Nouveau système Halo Infinite XP : comment passer au niveau supérieur plus rapidement que jamais

Le dernier changement apporté par 343 au système Halo Infinite Battle Pass XP le rend une fois de plus plus convivial et plus rapide à monter, signalant que le développeur écoute toujours les commentaires des fans et s’adapte. À la suite d’un changement antérieur qui faisait que les gains quotidiens d’XP atteignaient un rythme de 50 XP par match à chaque fois, les nouveaux changements ont considérablement augmenté ces gains. Dans cet esprit, voici le moyen le plus récent et le meilleur d’améliorer le pass de combat Halo Infinite.

Les nouveaux gains Halo XP sont destinés aux joueurs qui se connectent pour la première fois chaque jour et sont destinés à vous encourager à revenir jouer quotidiennement. Comme l’a expliqué John Junyszek, responsable de la communauté Halo, le dernier correctif de l’équipe récompense de grandes quantités d’XP pour les six premiers matchs de chaque jour, répartis comme suit :

1er jeu = 300 XP2e jeu = 200 XP3e jeu = 200 XP4e jeu = 100 XP5e jeu = 100 XP6e jeu = 100 XP

Pour chaque jeu auquel vous jouez après la demi-douzaine initiale en une seule journée, vous recevrez 50 XP, ce qui avant cette mise à jour était le taux relativement maigre pour tous les jeux quotidiens joués. Comme vous pouvez le constater, les gains sont considérablement améliorés, même si 343 indique que d’autres changements dans le système de progression sont en cours. L’équipe a noté qu’elle était capable de le faire rapidement.

Comment monter de niveau dans Halo encore plus rapidement

Bien que ces gains soient beaucoup plus attrayants que ce que nous avons vu précédemment, ils peuvent être encore améliorés avec des boosts d’XP. Vous avez peut-être déjà des boosts d’XP dans votre inventaire – vous pouvez vérifier dans la section Boosts du menu Challenges – et chaque boost vous accorde une heure de double XP qui s’applique à tous les défis terminés pendant qu’il est actif. Si vous n’avez pas de bonus d’XP pour le moment, vous pouvez en débloquer plus en gagnant des niveaux plus élevés dans le pass de combat, ou en les achetant comme consommables dans la boutique en argent réel du jeu, souvent accompagnés d’échanges de défis.

Avec le système de défi amélioré de Halo, vos six premières parties chaque jour offrent une aubaine d’XP.

Sans boosts d’XP, et même sans terminer aucun autre défi, jouer vos six premiers matchs par jour sous ce nouveau système vous rapportera 1 000 XP, ce qui est précisément suffisant pour passer au niveau supérieur une fois. Naturellement, cela signifie appliquer suffisamment de boosts pour vos six premiers matchs de la journée – les terminer tous prendra environ deux heures et donc deux boosts – vous garantit de monter de niveau deux fois par jour dans Halo Infinite, tant que vous jouez à au moins six matchs.

Cela ne tient même pas compte des autres défis que vous êtes susceptible de relever au cours de cette période chaque jour, tels que ceux qui ne spécifient pas d’exigence PvP et qui peuvent être relevés plus facilement contre les bots. Tout cela signifie que vous vous retrouverez probablement à monter de niveau encore plus rapidement que cela.

Nous sommes aussi impatients que vous de voir d’autres améliorations apportées au système de passe de combat Halo Infinite au fil du temps, mais il suffit de dire que c’est une excellente solution en attendant. Rendez-vous dans l’arène, Spartan, au moins pour six matchs environ.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.