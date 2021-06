Nouveau système pour réduire le coût d’achat des disques disco de Rs 12 000 crore

“C’est compliqué mais ça vaut le coup pour la promesse qu’il contient”, a déclaré Mohit Kumar, analyste principal chez DAM Capital Advisors, ajoutant: “Beaucoup de changements seront nécessaires ou des problèmes seront résolus avant son déploiement”.

Afin d’optimiser le coût de l’électricité pour les sociétés de distribution d’électricité gérées par l’État (discoms), le ministère de l’électricité de l’Union a proposé une nouvelle conception du marché de l’électricité qui accumulera les besoins de la demande de tous les États dans un pool central et leur attribuera l’électricité à partir de la source la moins chère. disponible.

Actuellement, les discothèques doivent optimiser leurs coûts d’électricité en fonction de leurs ressources disponibles parmi le portefeuille limité d’usines avec lesquelles elles ont des accords d’achat d’électricité. Dans le cadre de la répartition économique basée sur le marché (MBED), les économies annuelles estimées sont estimées à plus de 12 000 crores de roupies pour les consommateurs d’électricité, a déclaré le gouvernement.

“C’est compliqué mais ça vaut le coup pour la promesse qu’il contient”, a déclaré Mohit Kumar, analyste principal chez DAM Capital Advisors, ajoutant: “Beaucoup de changements seront nécessaires ou des problèmes seront résolus avant son déploiement”.

Le gouvernement a sollicité les commentaires des parties prenantes sur le nouveau mécanisme d’ici le 30 juin. La phase pilote du système MBED devrait commencer à partir d’avril 2022 et n’impliquera que les centrales électriques de NTPC « pour tester l’efficacité du mécanisme MBED, identifier les lacunes ou les problèmes qui doivent être résolus avant un déploiement à l’échelle nationale ».

La phase pilote devrait apporter une réduction de 1 825 crore de roupies par an des coûts d’approvisionnement en électricité. La réforme des opérations du marché de l’électricité par le biais du MBED évoluera vers un cadre «Une nation, un réseau, une fréquence, un prix», a déclaré le gouvernement. MBED veillera à ce que les ressources de production les moins chères soient envoyées pour répondre à la demande globale du système, a-t-il déclaré.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.