Nouveau téléphone de la série Redmi K avec chipset Snapdragon 870 et taux de rafraîchissement de 120 Hz en préparation

Xiaomi devrait travailler sur de nouveaux appareils de la série Redmi K. Le fabricant chinois de smartphones a connu le succès avec cette gamme de smartphones haut de gamme abordables dans le passé, ce qui a incité la marque à apporter des mises à jour régulières à cette gamme.

Les rapports suggèrent que la société travaille sur un nouvel appareil de la série K avec des points forts tels que le chipset Snapdragon 870 et un panneau OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Les rumeurs suggèrent que ce téléphone pourrait être une mise à jour itérative de la gamme K40 et pourrait être lancé sous le nom de Redmi K40 ou faire partie d’une toute nouvelle gamme K50. Dans tous les cas, le téléphone ne devrait pas être lancé de sitôt cette année.

Selon un leaker chinois bien connu qui porte le nom de Digital Chat Station, le prochain smartphone de Xiaomi pourrait arborer un écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution FHD+. Le téléphone est susceptible d’être livré avec un chipset Snapdragon 870 sous le capot et devrait être livré avec un vivaneau de 50MP.

Bien qu’il existe une quantité très limitée d’informations disponibles sur cet appareil, cependant, on peut s’attendre à ce que les autres spécifications de base incluent jusqu’à 256 Go de stockage couplés à jusqu’à 12 Go de RAM.

Le rebranding est la saveur de la saison

Alors que le téléphone devrait être lancé sous la série Redmi K en Chine, sur les marchés mondiaux, y compris l’Inde, la société pourrait le présenter sous un autre nom. Pour ceux qui ne le savent pas, après le succès de la série Redmi K20, Xiaomi n’a pas présenté ses successeurs directement et les a plutôt lancés avec des noms différents sous la gamme Mi ou Poco.

Alors que Redmi K30 Pro a été lancé sous le nom de Poco F2 Pro, le Redmi K40 a été introduit très récemment sous le nom de Poco F3 GT. La vanille Redmi K40 est arrivée sous le nom de Mi 11x – ce qui est intéressant aussi pour un Snapdragon 870 Soc.

Par conséquent, il est très probable que le téléphone soit lancé sous un nouveau nom en Inde, ce qui inclut la probabilité qu’il soit lancé en tant que successeur de la gamme Mi11.

Ce qui est le plus surprenant, c’est qu’un téléphone dont le lancement est prévu en 2022 pourrait être livré avec le chipset Snapdragon 870 – qui n’est autrement rien d’autre qu’un Snapdragon 865 Plus overclocké (lire rebaptisé) lancé au deuxième trimestre 2020.

La fuite suggère également que des téléphones premium plus abordables pourraient être lancés avec ce chipset l’année prochaine. La pénurie mondiale actuelle de chipsets pourrait être la seule raison plausible pour laquelle les marques pourraient être obligées de lancer des téléphones avec un chipset obsolète.

