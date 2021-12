Nouveau The Batman : la bande-annonce de « Bat And The Cat » est arrivée

Warner Bros. a publié une toute nouvelle bande-annonce pour The Batman. Intitulée « Bat and the Cat », la bande-annonce se concentre sur Batman (Robert Pattinson) et Catwoman (Zoe Kravitz).

La vidéo explique également ce que fait The Riddler (Paul Dano) en ce qui concerne son plan diabolique et certaines des énigmes qu’il a pour Batman. Regardez la vidéo ci-dessous, publiée en 4K sur Vimeo par le réalisateur Matt Reeves.

Le Batman présente également Andy Serkis dans le rôle d’Alfred, Jeffrey Wright dans le rôle de James Gordon et John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone.

Après un retard, The Batman devrait maintenant sortir en salles le 4 mars 2022 – il ne sortira pas le premier jour de HBO Max. En plus du film, une série télévisée préquelle Batman est en préparation pour HBO Max.

En dehors du film, les jeux vidéo DC Gotham Knights et Suicide Squad: Kill the Justice League devraient sortir en 2022.