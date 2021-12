Nouveau tirage au sort de la Ligue des champions : les huitièmes de finale sont enfin confirmés

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la compétition élite européenne a subi une confusion lors de sa procédure initiale, ce qui l’a rendu nul et non avenu. Un nouveau tirage au sort de la Ligue des champions a eu lieu trois heures après son heure initiale au siège de l’UEFA à Nyon, en Suisse. L’UEFA a confirmé que le nouveau tirage au sort aurait lieu à 15 heures CET, succédant aux tirages de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conference.

Le tirage au sort de la Ligue des champions voit la finale des 16 derniers matchs nommés

Matchs de Ligue des Champions confirmés

Après la phase de groupes, les deux meilleures équipes de chaque groupe sont passées au tour suivant. Cela comprenait les favoris du Paris Saint-Germain, du Bayern Munich et de Manchester City.

Les tenants de Chelsea affronteront les champions de France Lille qui ont connu une saison difficile en Ligue 1 jusqu’à présent. Les Bleus, qui ont montré des signes de fragilité ces dernières semaines, accueillent l’équipe de France à domicile avant de se rendre dans le nord de la France pour le match retour. Ailleurs, les finalistes de l’année dernière, Manchester City, se rendent à Lisbonne pour affronter le Sporting CP. Le Sporting est actuellement invaincu en Primera Liga, à la deuxième place.

Les retrouvailles Lionel Messi contre Cristiano Ronaldo devront attendre plus tard dans la compétition s’il doit y en avoir une. Ronaldo revient à Madrid avec Manchester United pour affronter l’Atletico Madrid tandis que Lionel Messi affronte ses plus vieux rivaux le Real Madrid, mais cette fois sous les couleurs parisiennes du PSG. Ailleurs, les favoris du Bayern Munich affronteront les Autrichiens du FC Salzbourg, qui se sont qualifiés devant les membres du groupe Séville et Wolfsbourg.

Benfica et Ajax évitent les ennuis

Benfica accueillera l’Ajax néerlandaise dans ce que les deux équipes considéreront comme un bon match nul. L’équipe basée à Amsterdam se considérera comme légèrement favorite après avoir dominé de manière impressionnante son groupe avec un maximum de points. L’Ajax cherchera à poursuivre son football offensif très pressant après avoir marqué 20 buts en six matches de phase de groupes. L’attaquant Sebastian Haller a inscrit neuf buts en cinq matchs et cherchera à reprendre sa forme au prochain tour. Benfica tentera d’atteindre les quarts de finale de la compétition pour la première fois en dix ans.

Villarreal, vainqueur de la Ligue Europa l’an dernier, accueillera les géants italiens de la Juventus, le match aller devant se jouer en Espagne. L’équipe espagnole n’a atteint les quarts de finale de cette compétition qu’une seule fois en 2008/09, mais elle a montré qu’elle pouvait donner du fil à retordre à l’élite européenne après avoir battu Manchester United lors de la finale de la Ligue Europa l’année dernière. La Juventus, qui est actuellement 6e de Serie A, a mis ses difficultés nationales de côté et a remporté son groupe après l’égalisation du Zenit à la 94e minute contre Chelsea.

Le match final comprend deux géants européens qui ont remporté la Ligue des champions neuf fois entre eux. Liverpool, qui accueillera le retour des stars Sadio Mane et Mohammed Salah après la Coupe d’Afrique des nations, cherchera à vaincre les champions italiens de l’Inter Milan. Les Nerazzurri entrent en tête de la période de Noël de la Serie A malgré la perte des joueurs clés Romelu Lukaku et Achraf Hakimi, soulignant le travail impressionnant accompli par Simone Inzaghi.

Tirage au sort des huitièmes de finale

FC Salzbourg contre Bayern Munich

Sporting CP contre Manchester City

Benfica contre Ajax

Chelsea contre Lille

Atlético Madrid contre Manchester United

Villarreal contre Juventus

Inter Milan-Liverpool

Paris Saint-Germain-Real Madrid

