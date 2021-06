Nouveau Top Ten Honours pour Mike Oldfield et ses amis célèbres

Après l’énorme succès initial de Tubular Bells, Hergest Ridge et Ommadawn, Mike Oldfield a dû attendre sept ans avant de revenir dans le Top 10 du palmarès des albums britanniques. Il le fait en 1982 avec Five Miles Out puis, le 4 juin 1983, il recommence avec Crises, alors que son huitième set studio fait son entrée dans les best-sellers de son pays d’origine.

Pour ce nouveau projet, enregistré à Denham dans le Buckinghamshire et coproduit par Oldfield avec le prolifique batteur de session Simon Phillips, l’artiste a combiné l’expérimental et le radio-friendly. “Un côté est très commercial, plein de singles, tandis que l’autre est plus le matériel que je veux faire pour ma satisfaction personnelle”, a déclaré Oldfield à l’époque. “Il s’agit de garder tout le monde heureux.”

Le Fairlight rencontre la harpe

La chanson titre de Crises, qui lui faisait reprendre le thème de Tubular Bells, durait 20 minutes et occupait toute la première face. Le synthétiseur Fairlight CMI en vogue a été largement utilisé ici et tout au long de l’album, aux côtés d’instruments traditionnels tels que la harpe, la mandoline et le piano.

La deuxième face de l’album a débuté avec la chanson qui est devenue son tube phare, “Moonlight Shadow”, avec la voix de Maggie Reilly, du groupe écossais Cado Belle. Après que Crises se soit classé n ° 8 au Royaume-Uni, il avait commencé sa descente lorsque “Shadow” a commencé à être diffusé et, progressivement, un succès commercial. L’album est remonté à un nouveau sommet de n ° 6, alors que le single a commencé une série de trois semaines consécutives au n ° 4.

Des chanteurs invités célèbres

Reilly a également chanté sur “Foreign Affair” et la deuxième face du disque comprenait d’autres chanteurs invités notables. Jon Anderson de Oui a chanté et co-écrit “In High Places”, tandis que Roger Chapman, mieux connu pour ses années avec Family, puis dans Streetwalkers et en tant qu’artiste solo, est apparu sur le single de suivi “Shadow On The Wall”. Oldfield et Phillips ont tout joué sur l’instrumental « Taurus 3 ».

“Je suis heureux, mieux que jamais, en fait”, a déclaré Oldfield lors de la sortie de Crises. « Dix ans dans le business de la musique m’ont bien éduqué. Je pensais que la musique était précieuse. Maintenant, je suis plus enclin à penser que c’est quelque chose que vous pouvez faire ou non. J’étais arrogant et vaniteux. Pas maintenant… je continue juste mon travail.

