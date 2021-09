Nouveau traitement pour maintenir la fertilité chez les patientes atteintes d’un cancer de l’endomètre

in

Les cancer de l’endomètre c’est la tumeur gynécologique la plus fréquente dans les pays développés. C’est la quatrième tumeur avec la plus forte incidence chez la femme après le sein, le côlon et le poumon.

En Espagne, ils sont détectés annuellement 6 784 cas et c’est la neuvième cause de décès par cancer chez les femmes dans notre pays.

Bien qu’il survienne principalement chez les femmes ménopausées, l’âge de présentation diminue.

C’est fondamentalement une conséquence des changements alimentaires et de mode de vie qui sont de plus en plus évidents dans notre société occidentale.

Dans le même temps, on assiste dans les pays développés à une évolution retard de l’âge moyen à la maternité.

Ainsi, les jeunes femmes représentent entre 10 et 15 % des patientes atteintes d’un cancer de l’endomètre diagnostiqué.

Ces types de patients ont un meilleur pronostic, avec taux de survie supérieurs à 95%, que les patients plus âgés, car il se présente généralement à des stades précoces et bien différenciés.

Mais comme le cancer de l’endomètre apparaît à un âge plus précoce affecte la capacité de reproduction des femmes.

Une alternative pour devenir mère

Afin de résoudre le désir des patientes d’être mères, le Service de Gynécologie Oncologique de l’Hôpital Universitaire i Politècnic La Fe mène une étude rétrospective multicentrique de préservation de la fertilité chez les patientes atteintes d’un cancer de l’endomètre en âge de procréer.

L’étude, qui a inclus 72 femmes de 16 hôpitaux de référence en gynécologie-oncologie dans toute l’Espagne, a abouti à un taux de grossesse global proche de 75% parmi les patientes répondant au traitement de préservation de la fertilité, et un taux de naissances vivantes de 65%.

Selon le Dr Tiermes Marina, spécialiste de La Fe qui a participé à l’étude et a préparé sa thèse de doctorat sur cette base, « ces résultats sont excellents grâce, en partie, à l’utilisation des techniques de procréation assistée. Par conséquent, pour les patientes qui obtiennent une réponse complète au traitement, la conception doit être encouragée et elles doivent être référées à l’unité de reproduction.

Des résultats prometteurs

Le traitement standard pour ces types de patientes est chirurgical et consiste en l’ablation de l’utérus et des ovaires.

Au lieu de cela, l’Hôpital La Fe offre aux patients un Option thérapeutique conservatrice alternative basée sur le traitement de la femme par des progestatifs oraux ou locaux.

Cette option plus conservatrice n’est envisagée que si le patient répond à une série d’exigences très strictes.

Plus précisément, explique le Dr Marina, « patientes avec un diagnostic histologique de carcinome de l’endomètre bien différencié au stade initial ou lorsque la tumeur est confinée à l’utérus, et il n’y a pas d’infiltration du myomètre ou de suspicion d’implication métastatique ».

Les résultats oncologiques avec ce traitement, ajoute le Dr Marina, « sont également très prometteurs, avec un taux de survie globale et une survie sans maladie des patients inclus dans l’étude similaire à celui des femmes traitées avec un traitement chirurgical standard, ce qui indique que c’est une option sûre si les candidats sont sélectionnés avec rigueur ».

Autrement dit, ces patients font l’objet d’une évaluation pluridisciplinaire préalable. Ils sont informés qu’il s’agit d’une approche non standard et qu’ils doivent être disposés à accepter une surveillance complète pendant et après le traitement.

Ils sont également avisés de la nécessité de compléter un traitement chirurgical définitif en cas d’échec thérapeutique et/ou après une grossesse.

A l’hôpital La Fe, chaque année, en moyenne entre 5 et 7 patientes de moins de 45 ans atteintes d’un cancer de l’endomètre ou de sa lésion précurseur, l’hyperplasie de l’endomètre, qui n’ont pas réalisé leur désir génétique ou qui souhaitent être prises en charge avec ce traitement conservateur des mères.