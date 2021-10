Nouveau triomphe pour le Barça après un duel mouvementé

16/10/2021

Le à 21:32 CEST

Le Barça continue d’ajouter les parties par victoires et sur la piste difficile Torre Roja a battu Caldes par 1-3 et de cette façon l’équipe du Barça continue d’être le leader solo de la Parlem OK Liga avec 18 points, deux de plus que son poursuivant immédiat, le Liceo.

CHAUX

FCB

Recam Laser Caldes

Gerard Camps, Xevi Gurri, Xavi Rovira, Siro Ricart, Cristian Rodríguez -cinq de départ- Alexandre Acsensi, Andreu Puigdueta, Marcos Blanque, Roger Acsensi.

FC Barcelona

Sergi Fernández, Matias Pascual, Ignacio Alabart, Pau Bargalló, Joao Rodrigues -cinq de départ- Sergi Panadero, Nil Roca, Sergi Llorca, Helder Nunes.

Buts

0-1, Sergi Llorca (min. 18); 0-2, Bargalló (min. 22); 1-2, Cristian Rodríguez (min. 28); 1-3, Bargalló (min. 29).

Arbitres

Oriol Pérez et Albert Barba. Fautes : 10-9.

Dans le match correspondant à la sixième journée de la compétition nationale, la domination du Barça a été constante et dès la première minute Les hommes d’Edu Castro ont imposé un rythme effréné sur la piste. Cela a forcé un Caldes à être pleinement employé qui a enduré les 15 premières minutes, mais a rapidement été accusé de fautes, ce qui l’a conditionné.

La piste était un véritable duel aller-retour avec des occasions claires des deux côtés mais les interventions de Gerard Camps et Sergi Fernández ont maintenu le score intact.

Au fil des minutes, le Barça a de plus en plus dominé le match et a noyé un Caldes dans son terrain qui a commencé à remarquer l’usure physique dès les premières minutes. En 17′ et après plusieurs occasions claires du Barça, Sergi Llorca a surpris Camps au tournant et a percé le but de Vallesan. Un coup dur pour Caldes qui cinq minutes plus tard a vu comment Pau Bargalló s’est hissé 2-0 au tableau d’affichage, devenant le joueur qui a marqué dans tous les matches officiels du Barça.

Les hommes d’Edu Candami ont réussi à réduire les écarts de penalty après le carton bleu de Matías Pascual, mais Sergi Fernández a stoppé le tir de Cristian Rodríguez.

Forte intensité en seconde mi-temps

La seconde mi-temps n’aurait pas pu mieux commencer pour Caldes, qui a profité des premières minutes pour marquer 1-2 après un jeu désordonné avec plusieurs rebonds que Cristian Rodríguez a fermé, battant ‘Chencho’ Fernández.

Ce but allait très bien pour eux car les neuf fautes ont conditionné leur jeu. Deux minutes plus tard, Pau Bargalló a obtenu le deuxième de son compte privé et avec lui, il a célébré 200 buts avec le maillot du Barça après 223 matchs. Le 1-3 a beaucoup compliqué les choses pour les Vallesans qui n’ont pourtant pas perdu la face au match.

Logiquement, petit à petit le rythme s’est ralenti et le Barça a continué avec une maîtrise absolue du jeu. Sinon pour les bonnes interventions de Gérard CampsDans les dernières minutes, le Barça aurait pu clore le duel dans un glissement de terrain, mais le but a tenu le coup. Au final, un nouveau triomphe pour les Catalans par 1-3 contre une équipe qui est en bas mais qui joue un hockey très voyant, qui ne renonce pas à l’attaque même si c’est le Barça l’équipe devant eux.