Nouveau troisième maillot de Manchester United sorti avec une vidéo comprenant Roy Keane, le « glorieux » Paul Pogba, le roi Bruno, Ole Gunnar Solskjaer et Sir Alex Ferguson

Manchester United a sorti son troisième kit pour la campagne 2021/22 et nous, à talkSPORT.com, pensons que c’est une chose de beauté.

Le troisième maillot s’inspire de l’emblématique maillot extérieur porté par les stars du club entre 1993 et ​​1995.

Le nouveau kit de United est pour le moins élégant

United portera ce troisième kit dans la nouvelle campagne

Le numéro Adidas rend hommage aux légendes du club du passé comme Eric Cantona et George Best.

C’est également un retour au maillot extérieur de United de la saison 1993/94, où les Red Devils ont conservé le titre de Premier League et remporté la FA Cup pour compléter le tout premier doublé du club.

Principalement une nuance de bleu foncé, le maillot a une allure moderne en raison de ses caractéristiques jaunes percutantes.

Les trois bandes emblématiques d’Adidas et le nouveau sponsor “TeamViewer” du club sont ornés sur le devant du maillot d’un jaune accrocheur, qui se marie bien avec les nuances bleues et noires pour lui donner un look épuré.

Le nouveau maillot domicile de United est également un numéro accrocheur

Le club a publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour publier le kit qui mettait en vedette des légendes du club et des stars présentes.

L’ancien capitaine Roy Keane, Paul Pogba, Bruno Fernandes, Ole Gunnar Solskjaer et le légendaire manager Sir Alex Ferguson ont tous fait une apparition.

Jusqu’à présent, les kits de United ont apparemment très bien plu aux fans – ce qui contraste avec la réaction des fidèles d’Old Trafford la saison dernière.

Le kit à l’extérieur de la saison dernière en particulier n’a pas été un succès, avec des personnalités comme Bruno Fernandes et Paul Pogba portant un design saisissant de zèbre noir et blanc.