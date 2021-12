Nouveau virage 9, le « coin emblématique » du circuit Yas Marina réaménagé d’Abu Dhabi

La Formule 1 se prépare à mener une campagne 2021 palpitante à son crescendo à Abu Dhabi sur un circuit de Yas Marina réaménagé pour s’adapter à l’occasion.

Après l’excitation et la controverse du premier Grand Prix d’Arabie saoudite de Formule 1, Max Verstappen et Lewis Hamilton sont à égalité avec 369,5 points en tête du championnat des pilotes avec une seule manche à jouer.

De nom, l’hôte de ce décideur du titre est familier, le Grand Prix d’Abou Dhabi étant inscrit au calendrier de la F1 depuis 2009, mais le circuit de Yas Marina lui-même a été considérablement modifié.

Mrk1 Consulting, le développeur et opérateur du site également à l’origine du circuit de la ville de Bakou en Azerbaïdjan, aux côtés de la société Driven International de Ben Willshire, qui a fourni le travail de conception technique de détail, a travaillé sur ces changements de la plus haute importance.

Le directeur général de Mrk1, Mark Hughes, a joué un rôle essentiel dans le développement de la Yas Marina originale, ainsi que du circuit international de Bahreïn, entre autres.

Et parmi la rafale de modifications pour créer Yas Marina 2.0, Hughes a salué le nouveau Turn 9 comme le joyau de la couronne.

S’adressant à PlanetF1 au sujet des changements apportés au site, Hughes a déclaré: « Nous avons travaillé en très étroite collaboration avec l’équipe de direction de Yas Marina et Craig Wilson de Formula One [head of vehicle performance], qui entre eux ont créé les concepts initiaux de ce qu’ils aimeraient changer.

« Les changements qu’ils ont proposés concernaient le virage 7 d’origine, les virages 11 à 14, les virages 17 à 20.

« Après plusieurs mois d’évolution de la conception pour assurer la conformité de la FIA, les aspects pratiques des changements et la nécessité de conserver les autres activités commerciales quotidiennes du site, les changements qui en résultent sont [firstly], les voitures de F1 n’empruntent plus la chicane entrant en T5 (ancien T7). La chicane est toujours là et est toujours conforme à un permis de grade 1 mais ne sera pas utilisée.

« Les voitures s’approchent maintenant plus rapidement de la section du stade nord et le virage 5 est maintenant beaucoup plus large, permettant plusieurs lignes dans la longue ligne droite arrière. La piste se dirige également vers la tribune à la sortie et il y a de nouvelles bordures combinées FIA à la sortie pour aider à gérer les limites de la piste.

« Le prochain changement majeur est la suppression complète des virages 11 à 14 qui se trouvaient juste après les stands de support.

« Le nouveau T9 est un véritable virage signature pour le circuit de Yas Marina. C’est un virage plus large et rapide avec un carrossage positif de 5% pour donner aux pilotes la confiance nécessaire pour l’affronter à grande vitesse. Encore une fois, il y a plusieurs lignes dans et à travers le coin.

« Les anciens T17 à 20 sont la section technique dans, sous et au-delà de l’hôtel. Il s’agissait de virages à 90 degrés assez lents où nous avons ouvert le rayon pour les rendre plus fluides. L’ancien T20 (maintenant T15) est à fond dans une voiture de F1.

Les précédents GP d’Abou Dhabi ont parfois été critiqués pour le manque d’opportunités de dépassement – ​​un problème qui a caractérisé la course de 2010 lorsque les prétendants au titre Fernando Alonso et Mark Webber ont perdu du temps derrière Vitaly Petrov, permettant à Sebastian Vettel de remporter le titre.

Mais Hughes assure que, sur la base des simulations, la nouvelle Yas Marina permettra aux voitures de suivre de plus près, ce qui devrait à son tour signifier plus de dépassements.

« Grâce au travail avec Craig Wilson à l’aide de leurs simulations, nous savons que les changements sont tous liés pour créer une piste qui permettra aux voitures de se suivre de plus près », a-t-il déclaré.

« C’était l’un des facteurs clés pour la F1 et la direction du circuit de Yas Marina, qui voulaient créer une piste de course plus intéressante pour les fans sur le site et à la télévision, ainsi que pour les pilotes.

« Il est intéressant de noter que nous avons suivi un processus au cours duquel nous avons envisagé de supprimer l’un des changements et cela n’a tout simplement pas fonctionné. Il s’agit d’améliorer l’expérience sur tout le tour, pas d’améliorer un virage ou une section. »

Une caractéristique du passé de la Formule 1 qui fait maintenant son retour dans les conceptions de pistes modernes est la banque, comme on le voit sur le circuit redessiné de Zandvoort, hôte du Grand Prix des Pays-Bas, et plus récemment sur le circuit de la corniche de Jeddah en Arabie saoudite.

Et à la nouvelle Yas Marina, le virage 5 et le virage 9 présentent désormais une « cambrure positive » accrue, mais Hughes s’est arrêté de le décrire comme un virage car la création d’un virage avec une pente digne de cette description n’était pas possible car cela aurait signifié obscurcir le vue sur la piste.

« La banque est un terme légèrement trompeur car il fait penser aux circuits de type NASCAR ou à Zandvoort, par exemple », a déclaré Hughes lorsqu’on lui a posé des questions sur les virages 5 et 9 désormais en pente.

« La difficulté avec l’inclinaison est que, quelle que soit l’inclinaison d’une piste, la zone de dégagement doit continuer sur un plan similaire. Si nous avions fait cela à Abu Dhabi, le résultat aurait été un mur de soutènement de six mètres de haut masquant la vue depuis la tribune de la marina et les yachts.

« Ce que nous avons à la place à Yas Marina, ce sont deux virages avec un carrossage plus positif, ce qui est suffisant pour donner plus de confiance aux pilotes. Il s’agit du T5 et du T9 avec respectivement 3% et 5%.

En termes de piste alors, Hamilton et Verstappen semblent prêts à avoir tous les outils dont ils ont besoin pour se battre pour une dernière fois et très importante cette saison.

Mais alors que c’est toujours une attente nerveuse pour n’importe quel lieu de découvrir si les simulations livrent vraiment l’action sur la piste, Yas Marina a été plongé dans les profondeurs les plus profondes.

Depuis 1974, les prétendants au titre n’ont pas été à égalité de points avant la dernière course, la pression est donc réelle pour que Yas Marina soit à la hauteur de cette grande finale.

Mais alors que ce sont des moments nerveux pour Hughes et Willshire, il y a aussi un grand sentiment d’excitation.

« Jusqu’à dimanche, je supervisais les opérations sur piste à Djeddah, je n’ai donc pas eu beaucoup d’occasions d’y penser », a déclaré Hughes.

«Depuis notre arrivée à Abu Dhabi, c’est un sujet avec lequel Ben et moi sommes absorbés.

« Oui, nous sommes nerveux, mais nous sommes également excités et ravis que la piste que nous avons repensée accueillera la finale de l’une des saisons les plus emblématiques et les plus proches de l’histoire de la F1.