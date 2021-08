Nouveau WarioWare : rassemblez-vous ! La bande-annonce montre plus de gameplay avant le lancement du mois prochain

in

Il ne nous reste que quelques semaines avant WarioWare : Get It Together ! se lance sur Nintendo Switch, alors quel meilleur moment pour jeter un autre regard sur le jeu ?

Nintendo a sorti une toute nouvelle bande-annonce de présentation de la dernière sortie de Wario, mettant en vedette l’homme lui-même en tant que narrateur du clip. Wario – exprimé par le merveilleux Charles Martinet, bien sûr – nous parle de certains des mini-jeux rapides dans lesquels vous serez coincé et des personnages que vous rencontrerez en cours de route.

En fait, nous avons reçu un e-mail de Wario il y a quelques instants. Voici ce qu’il avait à dire dans le dernier communiqué de presse de Nintendo :

“Moi et les autres imbéciles de mon entreprise avons mis tout ce que je pouvais vouloir dans ce jeu. Il y a un mode Histoire plein de micro-jeux où nous sommes tous aspirés dans un jeu vidéo. Dans le cinéma, ils appelleraient ça un biopic. Je J’aime l’appeler un NEZ PICK ! WUAHAHAHA ! Pour la première fois, VOUS contrôlez moi et mes amis en utilisant nos capacités absurdes pour affronter une ruée de micro-jeux. (C’est assez généreux de ma part de partager la vedette.) Je vous laisse même incarner mes subordonnés qui sont moins attirants que moi, comme Jimmy T, Ashley et 9-Volt. Vous pouvez jouer au mode Histoire avec vos amis en mode coopératif local et sans fil. Il y a toutes sortes de gameplay à creuser, alors tu ferais mieux d’apporter une pelle !

Il existe également Variety Pack, qui est un mode de fête compétitif pour les amis jouant localement en utilisant le même système. Vous pouvez participer à des micro-jeux, jouer au volley-ball et travailler ensemble – ou pas ! – jusqu’à quatre joueurs. Que ce soit un jeu de plateforme, un jeu de stratégie ou un battle royale, je veux être le meilleur ! Naturellement, si vous pensez que vous êtes le meilleur, lancez votre propre chapeau de motard sur le ring avec Wario Cup, un défi hebdomadaire en rotation. Il existe même un mode classé avec un classement en ligne. Ne le confondez pas avec une odeur désagréable, cependant. Laisse moi ça! WUAHAHA !”

Si vous hésitez toujours à vous procurer une copie, vous voudrez peut-être considérer la déclaration finale de Wario. « Souviens-toi – si tu achètes mon jeu, tout le monde m’aimera sûrement le plus ! Qui est le plus populaire maintenant, Mario ? Moi… WARIO ! WUAHAHA !

Vendu.