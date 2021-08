Nouveautés de l’application Wallet iOS 15 : prise en charge des identifiants, clés de la maison, clés de la voiture, laissez-passer archivés et plus encore

in

Apple dans iOS 15 fait un pas de plus vers le remplacement du portefeuille traditionnel, en ajoutant plusieurs nouvelles fonctionnalités à son application de portefeuille numérique qui permettra aux gens de laisser leurs cartes physiques et leurs clés derrière eux.



Ce guide met en évidence toutes les nouvelles fonctionnalités de l’application Wallet dans ‌iOS 15‌, mais il convient de noter que beaucoup d’entre elles dépendent de sociétés et de services tiers adoptant la prise en charge de Wallet.

ID numériques

Aux États-Unis, Apple travaille avec les autorités de l’État pour permettre aux utilisateurs d’iPhone d’ajouter leur permis de conduire ou leur carte d’identité d’État à l’application Wallet, ce qui permettrait d’utiliser des identifiants numériques à la place d’une carte d’identité physique.



Apple travaille également avec la TSA pour permettre l’utilisation de cartes d’identité numériques aux points de contrôle de la TSA, l’identification numérique pouvant être montrée à un agent de la TSA avant de monter à bord d’un avion.

Les cartes d’identité stockées sur l’iPhone‌ peuvent également être affichées sur une Apple Watch.



Apple dit que les cartes d’identité numériques seront d’abord déployées dans certains États, mais nous ne savons pas encore quels États. Apple doit conclure des accords avec chaque État pour permettre au portefeuille d’être utilisé pour stocker une carte d’identité ou un permis de conduire, et il faudra un certain temps pour que les États acceptent cette fonctionnalité.

Stockage des clés

Avec ‌iOS 15‌, Apple espère remplacer les clés physiques standard par des versions numériques pouvant être utilisées directement à partir de l’application Wallet.

Toutes ces fonctionnalités clés nécessitent que les entreprises partenaires mettent en œuvre un support, et ce ne sont pas des fonctionnalités qui seront immédiatement disponibles lors du lancement de ‌iOS 15‌.

Maisons

Les entreprises qui fabriquent des serrures compatibles HomeKit peuvent ajouter la prise en charge d’une clé de maison basée sur Wallet qui peut être utilisée pour déverrouiller les serrures de porte HomeKit.



Les clés d’accueil seront disponibles dans l’application Wallet et accessibles sur ‌iPhone‌ et Apple Watch.

Des bureaux

Les bureaux d’entreprise peuvent également implémenter des clés numériques pour l’application Wallet, permettant aux employés de déverrouiller les portes d’une simple pression sur un iPhone‌ ou une Apple Watch au lieu d’avoir besoin d’un badge d’entreprise pour accéder à l’emplacement.

Hôtels

Les hôtels participants qui utilisent des clés numériques peuvent permettre aux clients d’ajouter ces clés à l’application Wallet après avoir effectué une réservation, ce qui leur permet de contourner le hall.

La clé numérique de l’hôtel stockée dans l’application Wallet peut être utilisée pour déverrouiller une chambre d’hôtel. Après le paiement, la clé de la chambre d’hôtel est automatiquement archivée.

Voitures

Apple a déjà introduit une fonction Car Keys qui vous permet de déverrouiller votre voiture avec une clé stockée dans l’application Wallet, mais dans ‌iOS 15‌, Apple met en œuvre la prise en charge Ultra Wideband pour une connaissance spatiale précise.



Une meilleure prise de conscience spatiale empêche un iPhone‌ d’être verrouillé dans une voiture ou une voiture de démarrer lorsque l’‌iPhone‌ n’est pas à l’intérieur.

‌iOS 15‌ ajoute également la prise en charge du verrouillage ou du déverrouillage de la voiture, du klaxon, du préchauffage de la voiture ou de l’ouverture du coffre avec des options de contrôle situées dans l’application Wallet lorsque vous êtes à proximité de votre véhicule.

BMW est le seul constructeur automobile à avoir mis en œuvre la prise en charge des clés de voiture à l’heure actuelle, et cette fonctionnalité doit être adoptée par les constructeurs automobiles pour fonctionner.

Laissez-passer archivés

Les cartes d’embarquement et les billets d’événement expirés sont automatiquement supprimés de l’application Wallet et hébergés dans une section « Expiré » afin que vous n’ayez plus besoin de les retirer manuellement ou de gérer l’encombrement des anciennes cartes.



“Masquer les laissez-passer expirés” est une option de la section Portefeuille et Apple Pay de l’application Paramètres qui est activée par défaut, mais peut également être désactivée si vous souhaitez conserver vos laissez-passer.

Téléchargements en plusieurs passes

Safari vous permet de télécharger plusieurs passes sur l’application Wallet en une seule fois, donc si vous achetez des billets de cinéma ou de zoo pour toute la famille, vous pouvez les télécharger sur Wallet en une seule fois plutôt que d’avoir à le faire une passe à la fois.

Retour d’information

Vous avez des questions sur les nouvelles fonctionnalités de l’application Wallet dans ‌iOS 15‌, vous connaissez une fonctionnalité que nous avons laissée de côté ou vous souhaitez faire part de vos commentaires sur ce guide ? Envoyez-nous un email ici.