Nouveautés Hulu: Films et émissions de télévision en streaming juillet 2021

Les mois passent et à ce stade, nous avons franchi la mi-parcours de l’année 2021. Alors bien sûr, il est temps de célébrer ce que nous allons vivre au cours de la seconde moitié de l’année, car Hulu a de films et de télévision s’ajoutant à sa sélection sans cesse croissante. Juillet 2021 est particulièrement excitant, surtout quand vous avez des films comme Bill et Ted Face the Music et Bohemian Rhapsody en route, ainsi qu’une énorme spéciale qui verra les Jonas Brothers viser l’or olympique. Si vous voulez prendre un moment pour regarder la programmation de juin 2021, vous trouverez cela pratique ci-dessous; sinon voyons ce que juillet apportera à la bibliothèque de streaming Hulu.