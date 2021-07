Nouveautés Hulu: histoire d’horreur américaine et autres émissions de télévision et films en streaming août 2021

Films et émissions en avant-première sur Hulu – Semaine du 1er août

À partir du mois de juillet, il y a un nouveau lot d’anciens favoris. Si vous êtes toujours en train de bourdonner de la trilogie Fear Street sur Netflix, alors vous voudrez peut-être aller un peu rétro et revisiter Je sais ce que vous avez fait l’été dernier après qu’il ait rejoint la bibliothèque Hulu en août.

Hamilton’s Pharmacopia : Terminer la saison 3 (Vice) – 01/08/21

10 à minuit (1983) – 01/08/21

21 (2008) – 21/08/21

30 jours de nuit (2007) – 21/08/21

30 minutes ou moins (2011) – 01/08/21

Tout sur E (2015) – 01/08/21

Alpha et Oméga (2010) – 01/08/21

Sommes-nous déjà là? (2005) – 21/08/21

Aussi bon que possible (1997) – 01/08/21

Attaque le bloc (2011) – 01/08/21

Le club des baby-sitters (1995) – 01/08/21

Café Bagdad (1988) – 01/08/21

La bête à l’intérieur (1982) – 01/08/21

Cygne noir (2009) – 01/08/21

Jeux de sang (1991) – 01/08/21

Du sang sur la griffe de Satan (1970) – 01/08/21

Dracula de Bram Stoker (1992) – 01/08/21

Cerise Pop (2017) – 01/08/21

La maison de Christina (2001) – 01/08/21

Contagion (2011) – 21/08/21

Chaque souffle que vous prenez (2021) – 01/08/21

Les filles finales (2015) – 01/08/21

Premier chevalier (1995) – 01/08/21

Les poissons ne clignent pas des yeux (2002) – 01/08/21

Fred Claus (2007) – 21/08/21

Indépendants (2012) – 01/08/21

Cartes postales françaises (1979) – 01/08/21

De Prada à Nada (2011) – 01/08/21

Pourparlers de Garbo (1984) – 01/08/21

Mise en route : le projet Go Doc (2013) – 21/08/21

Le Roi Fille (2015) – 01/08/21

La rancune (2004) – 01/08/21

Les Voyages de Gulliver (2009) – 21/08/21

Fusillade à OK Corral (1957) – 21/08/21

Les Hawaïens (1970) – 01/08/21

Coeur de minuit (1989) – 21/08/21

Brise-cœurs (2001) – 01/08/21

Fête d’anniversaire d’Henry Gamble (2015) – 01/08/21

Henri V (1989) – 01/08/21

Hondo (1953) – 01/08/21

Le poussin chaud (2002) – 01/08/21

Le chasseur (1980) – 01/08/21

Je sais ce que tu as fait l’été dernier (1997) – 01/08/21

Je t’aime, ne me touche pas ! (1998) – 21/08/21

C’est une histoire drôle (2010) – 01/08/21

Jack et Jill (2011) – 01/08/21

Les rues meurtrières (1991) – 01/08/21

Roi Arthur (2004) – 21/08/21

Kingpin (1996) – 01/08/21

La Légende de Bagger Vance (2000) – 01/08/21

Liz en septembre (2014) – 21/08/21

Mad Max (1980) – 01/08/21

Miami Blues (1990) – 01/08/21

Miroir Miroir (2012) – 01/08/21

Boue (2013) – 01/08/21

Ma Saint-Valentin sanglante (1981) – 01/08/21

Naz & Malik (2015) – 21/08/21

Avions, Trains et Automobiles (1987) – 8/1/21

Suite Plaza (1971) – 21/08/21

Roadhouse 66 (1984) – 01/08/21

Réunion du lycée de Romy et Michele (1997) – 01/08/21

Rudy (1993) – 01/08/21

Shane (1953) – 01/08/21

Conte de requin (2002) – 01/08/21

Une sorte de merveilleux (1987) – 01/08/21

Les fils de Katie Elder (1965) – 01/08/21

Effets spéciaux (1984) – 01/08/21

Relieur de sorts (1988) – 01/08/21

Thelma & Louise (1991) – 21/08/21

La fine ligne rouge (1998) – 01/08/21

Ces gens (2015) – 01/08/21

Soldats jouets (1991) – 01/08/21

Transcendance (2014) – 01/08/21

Sous le soleil de Toscane (2003) – 01/08/21

Les bandes du Vatican (2015) – 01/08/21

Veilleurs (2009) – 01/08/21

Le diable que vous connaissez : Terminez les saisons 1-2 (vice) – 04/08/21

Princesse Cyd (2017) – 05/08/21

Madagascar : A Little Wild : Terminer la saison 4 (Hulu Original) – 06/08/21