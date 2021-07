Nouveautés Netflix: création, Ferris Bueller et autres films et émissions de télévision en streaming août 2021

Films et émissions en avant-première sur Netflix – Semaine du 22 août

Nous attendons peut-être encore la saison 2 de The Witcher, mais au moins la préquelle de l’anime, The Witcher: Nightmare of the Wolf, est en bonne voie. De plus, si vous voulez voir comment He’s All That donne une touche moderne à un classique pour adolescents des années 90, cela aussi sera disponible cette semaine.

The Witcher: Le cauchemar du loup – NETFLIX ANIME – 23/08/21

Oggy Oggy – FAMILLE NETFLIX – 24/08/21

UNTOLD: Caitlyn Jenner – DOCUMENTAIRE NETFLIX – 24/08/21

Bob Ross: Accidents heureux, trahison et cupidité – DOCUMENTAIRE NETFLIX – 25/08/21

Appâts à clics – SÉRIE NETFLIX – 25/08/21

Jean de Dieu : Les crimes d’un guérisseur spirituel – DOCUMENTAIRE NETFLIX – 25/08/21

Relooking de motel – SÉRIE NETFLIX – 25/08/21

L’homme de novembre – 25/08/21

Les anciennes méthodes – 25/08/21

Ouvrez vos yeux – SÉRIE NETFLIX – 25/08/21

Post Mortem: Personne ne meurt à Skarnes – SÉRIE NETFLIX – 25/08/21

Rainbow High : Partie 2 – 25/08/21

Vraiment l’amour – 25/08/21

Le coureur de la rivière – 25/08/21

Tayo le petit bus : Saison 4 – 25/08/21

L’homme de l’eau – 25/08/21

EDENS ZERO – NETFLIX ANIME – 26/08/21

Réunion de famille : Partie 4 – FAMILLE NETFLIX – 26/08/21

Il est tout ça – FILM NETFLIX – 27/08/21

I Heart Arlo – FAMILLE NETFLIX – 27/08/21

Titletown High – SÉRIE NETFLIX – 27/08/21

Pain Barbershop : Saison 2 – 28/08/21

Ville natale Cha-Cha-Cha – SÉRIE NETFLIX – 28/08/21