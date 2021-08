Nouveautés Netflix: Labyrinth, School Of Rock, Jaws et autres films et émissions de télévision en streaming septembre 2021

in

Films et émissions en avant-première sur Netflix – Semaine du 26 septembre

Les enfants à la recherche d’un peu plus de science à la télévision seront ravis de voir la première d’Ada Twist, Scientist, qui atterrit dans ce dernier créneau de la programmation de septembre 2021. Et si vous êtes un fan de l’adaptation comique des années 90 de Billy Zane, The Phantom, vous aurez à nouveau un endroit pour le regarder sans publicité !

Ada Twist, scientifique – FAMILLE NETFLIX – 28/09/21

Attaque des clichés hollywoodiens ! – SPÉCIAL COMÉDIE NETFLIX – 28/09/21

L’homme aux marrons – SÉRIE NETFLIX – 29/09/21

Zone d’amis – FILM NETFLIX – 29/09/21

MeatEater: Saison 10 Partie 1 – SÉRIE NETFLIX – 29/09/21

Personne ne s’en sort vivant – FILM NETFLIX – 29/09/21

Polly Pocket Saison 3 Partie 1 – 29/09/21

On dirait de l’amour – FILM NETFLIX – 29/09/21

Amour 101 : Saison 2 – SÉRIE NETFLIX – 30/09/21

Luna Park – SÉRIE NETFLIX – 30/09/21

Le fantôme – 30/09/21