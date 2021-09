Nouveautés Netflix: Malcolm X, Seinfeld, Titanic et autres films et émissions de télévision en streaming octobre 2021

Films et émissions en avant-première sur Netflix – Semaine du 17 octobre

La marque lifestyle de Gwyneth Paltrow revient sur Netflix avec une nouvelle série intitulée Sex, Love, and Goop ! Pendant ce temps, le hit hanté Locke & Key entre dans la saison 2, et la série limitée animée Maya and the Three arrive pour que toute la famille en profite !

Dans pour un meurtre / W jak morderstwo – FILM NETFLIX – 19/10/21

Trouvé – DOCUMENTAIRE NETFLIX – 20/10/21

La maison de poupée de Gabby : Saison 3 – FAMILLE NETFLIX – 20/10/21

Love Is Blind: Brazil – NETFLIX SERIES (nouveaux épisodes hebdomadaires) – 20/10/21

Dents de nuit – NETFLIX FILM – 20/10/21

Coincé ensemble – FILM NETFLIX – 20/10/21

Flip a Coin – Documentaire ONE OK ROCK – DOCUMENTAIRE NETFLIX – 21/10/21

Aller! Aller! Cory Carson : Saison 6 – FAMILLE NETFLIX – 21/10/21

Initiés – SÉRIE NETFLIX – 21/10/21

Komi ne peut pas communiquer – NETFLIX ANIME – 21/10/21

La vie est un pépin avec Julien Bam – SÉRIE NETFLIX – 21/10/21

Sexe, Amour & Goop – SÉRIE NETFLIX – 21/10/21

Adventure Beast – SÉRIE NETFLIX – 22/10/21

Dynastie : Saison 4 – 22/10/21

Travail à l’intérieur – SÉRIE NETFLIX – 22/10/21

Petite grande bouche – FILM NETFLIX – 22/10/21

Locke & Key : Saison 2 – SÉRIE NETFLIX – 22/10/21

Maya et les trois – FAMILLE NETFLIX – 22/10/21

Plus que du bleu : la série – SÉRIE NETFLIX – 22/10/21

Années folles – DOCUMENTAIRE NETFLIX – 22/10/21