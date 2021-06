Nouveautés Netflix: The Karate Kid et autres films et émissions de télévision en streaming juillet 2021

La sagesse conventionnelle nous dirait que les versions d’horreur feraient très probablement de leur mieux si elles étaient publiées au mois d’octobre. Là encore, si vous êtes un vrai fan de choses effrayantes et diaboliques, les nouvelles versions de Netflix de juillet 2021 comme la trilogie Fear Street et Resident Evil: Infinite Darkness sont un spectacle bienvenu. Mais ne vous inquiétez pas, car si vous n’êtes pas dans les trucs effrayants, il y a encore beaucoup d’autres titres à attendre avec impatience, y compris les favoris des fans comme The Karate Kid, Django Unchained et Twilight Saga. Jetez un œil à quand tout ce qui est nouveau arrivera sur le service de streaming cet été.

De plus, si vous souhaitez voir le récapitulatif de ce qui a été ajouté à Netflix en juin 2021, vous pouvez consulter ces titres via le lien ci-dessous.