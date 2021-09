Nouveaux aéroports, héliports et plus encore ! Jyotiraditya Scindia dévoile un plan de 100 jours pour le secteur de l’aviation civile en Inde

in

Le plan de 100 jours se concentrerait sur 16 domaines différents.

Le secteur de l’aviation civile de l’Inde envisage une augmentation massive dans les prochains jours ! Jeudi, le ministre de l’Union, Jyotiraditya Scindia, a annoncé un plan de 100 jours pour le secteur de l’aviation civile en Inde, comprenant des mesures politiques ainsi que le développement d’aéroports et d’héliports. Le plan de 100 jours se concentrerait sur 16 domaines différents, a déclaré le ministre de l’Aviation civile de l’Union. Lors d’une conférence de presse récemment, le ministre a déclaré que le plan avait été préparé après des “consultations combinées”. Sur les 16 domaines sur lesquels le plan de 100 jours se concentrerait, huit domaines concernent la politique et quatre concernent les réformes, a indiqué le ministre de l’Aviation civile.

Entre autres, jusqu’à six héliports seraient établis dans le cadre du programme régional de connectivité aérienne du gouvernement Modi – UDAN, dans les États de l’Himachal Pradesh et de l’Uttarakhand. En outre, une nouvelle politique a également été annoncée par le ministère de l’aviation civile pour les activités de maintenance, de réparation et de révision (MRO).

Selon Scindia, le premier aéroport sera à Kushinagar. Il aura la capacité d’atterrir des vols Airbus 321 ainsi que des Boeing 737. Avec cela, Kushinagar dans l’Uttar Pradesh deviendra le point focal du circuit bouddhiste. A Dehradun dans l’état de l’Uttarakhand, un deuxième terminal aéroportuaire sera mis en place et dans sa construction, Rs 457 crore seront investis. Par rapport à 250 passagers, le nouveau terminal pourra accueillir 1 800 passagers, a-t-il déclaré.

Aussi, il a mentionné qu’un nouveau terminal sera construit à Agartala dans l’état de Tripura. Pour cela, un montant de Rs 490 crores est investi. Selon Scindia, par rapport au traitement actuel de 500 passagers par heure, l’aéroport sera en mesure de traiter 1 200 passagers par heure. Le quatrième aéroport sera établi à Jewar dans le Grand Noida, Uttar Pradesh. Le projet de l’aéroport international de Noida à Jewar, UP, coûtera 30 000 crores de roupies, a ajouté le ministre.

