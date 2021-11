Nouveaux affrontements entre les partis étudiants de gauche de l’ABVP signalés par JNU ; La police de Delhi enregistre FIR

La police de Delhi a enregistré un FIR dans l’incident.

Les étudiants affiliés à l’Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) et ceux associés à des partis de gauche comme AISA, SFI et JNUSU ont été impliqués dans un nouvel affrontement hier soir avec les deux partis s’accusant mutuellement de violence. L’affrontement a éclaté lorsqu’ils se seraient disputés sur l’organisation d’un programme dans la salle du syndicat étudiant du campus de l’université Jawaharlal Nehru, a déclaré aujourd’hui la police de Delhi. Plusieurs étudiants auraient été blessés dans l’affrontement. L’Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) et l’Union des étudiants de l’université Jawaharlal Nehru (JNUSU) se sont mutuellement accusés de violence.

« La gauche a une fois de plus montré son vrai visage en attaquant la réunion des travailleurs de l’ABVP à JNU. L’ABVP condamne fermement l’attaque contre les travailleurs de JNU et demande à l’administration JNU et à la police de Delhi de prendre des mesures strictes contre ces éléments chaotiques et goondas », a déclaré l’ABVP sur Twitter.

L’ABVP Delhi a allégué un « naxalisme sur le campus ». « Dans un autre cas de naxalisme sur le campus, les partis de gauche ont violemment attaqué une réunion pacifique de militants de l’ABVP à JNU plus tôt dans la nuit. Le doigt d’un étudiant en maîtrise a été brisé lors de cet assaut brutal, un étudiant de Divyang a été malmené et diverses activités de l’ABVP ont été touchées », a-t-il déclaré.

La présidente de l’Union des étudiants de JNU et militante du SFI, Aishe Ghosh, a accusé l’ABVP d’avoir déclenché la violence. « LES GOONS DE L’ABVP ONT LÂCHÉ LA VIOLENCE À JNU AUJOURD’HUI. À maintes reprises, ces criminels ont déclenché la violence contre les étudiants et ont perturbé la démocratie sur les campus. L’administration JNU restera-t-elle silencieuse ? Aucune action ne sera-t-elle entreprise contre les hommes de main ? Des photos d’étudiants attaqués aujourd’hui », a affirmé Ghosh.

Le président national de l’AISA et ancien président de la JNUSU, N Sai Balaji, a déclaré : « Le vrai visage de l’ABVP, qui, après avoir occupé illégalement la salle JNUSU Union hier malgré la réservation préalable de la salle par une autre organisation, lorsqu’on lui a demandé de partir. Ils ont commencé à attaquer les étudiants de JNU ! L’ABVP ne connaît que la violence. Rejoignez la marche de JNUSU à 17h30 contre la violence de l’ABVP sur le campus.

La police de Delhi a enregistré un FIR dans l’incident. Selon un communiqué des associations étudiantes de gauche, une organisation avait réservé la salle du syndicat étudiant pour le 14 novembre, jour anniversaire de la naissance du premier Premier ministre du pays, Jawaharlal Nehru, pour un programme et avait collé des affiches à ce sujet. Cependant, lorsque les organisateurs ont atteint la salle pour commencer leur programme tard dans la soirée, ils ont trouvé la place occupée par une quinzaine de membres de l’ABVP. Une dispute sur l’évacuation de la salle a conduit à des affrontements avec le JNUSU, alléguant que les militants de l’ABVP avaient eu recours à la violence.

L’ABVP, d’autre part, a affirmé que les partis de gauche avaient agressé des étudiants pour avoir tenu une réunion au centre d’activités étudiantes, également appelé Teflas.

« La JNUSU et les partis de gauche ont publié le décret selon lequel seul le président de la JNUSU peut autoriser l’utilisation du centre d’activités étudiantes. Et, pour imposer cela, ils ont eu recours à la violence collective contre les militants de l’ABVP qui se réunissaient pacifiquement dans les Teflas », a déclaré l’ABVP dans un communiqué.

Selon PTI, la police a déclaré avoir agi dès qu’elle a reçu des informations sur l’incident. « La police a répondu rapidement à l’appel. Nous n’avons trouvé aucune querelle ayant lieu sur place. Lors de l’enquête, on a appris que des disputes animées avaient eu lieu entre deux groupes d’étudiants », a déclaré Gaurav Sharma, commissaire adjoint de police du Sud-Ouest.

