Nouveaux ajouts à la télévision et au cinéma ⋆ 10z viral

La liste des nouveaux films et titres télévisés Netflix de septembre 2021 a été révélée, que vous pouvez consulter ci-dessous, ainsi que les titres qui devraient quitter le service de streaming le mois prochain. Cela inclut l’arrivée de nouvelles saisons de séries originales de Netflix telles que Vol d’argent Partie 5 : Tome 1, Lucifer dernière saison, Éducation sexuelle Saison 3, et Chers Blancs Vol. 4, ainsi que les débuts de la nouvelle série d’horreur de Mike Flanagan Messe de minuit, et la série animée LGBT Q-Force.

Le mois prochain verra également les premières mondiales d’un certain nombre de nouveaux films originaux de Netflix, y compris le thriller d’action pic Kate avec Mary Elizabeth Winstead, L’étourneau, une comédie dramatique avec Melissa McCarthy et Chris O’Dowd, la comédie dirigée par Victoria Justice L’au-delà de la fête, l’horreur fantastique Livres de nuit du producteur Sam Raimi, et le drame du 11 septembre Valeur avec Michael Keaton et Stanley Tucci.

Disponible le 1er septembre

Une histoire de Cendrillon

La maison tordue d’Agatha Christie

Barbie Grande Ville Grands Rêves

Blade Runner : Le montage final (1982)

Le lagon bleu (1980)

Chappie

Danger clair et présent

Suspense

Montagne froide

Crocodile Dundee à Los Angeles

cher John

Faire la bonne chose

Écrivains de la liberté

La lanterne Verte

Fête à la maison

Fête à la maison 2

Fête à la maison 3

L’interview

Kid-E-Cats : Saison 2

Labyrinthe

Lettres pour Juliet

L’amour ne coûte rien (2003)

Attaques de Mars !

Maréchal

Hommes mystères

Le professeur fou

The Nutty Professor II : Les Klumps

Il était une fois en Amérique

Saison ouverte 2

Comptine et raison

Ecole du rock

Les Larmes du soleil

Bienvenue à la maison Roscoe Jenkins

Comment être un cow-boy – SÉRIE NETFLIX

Tournant : le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Disponible le 2 septembre

Compte final

L’au-delà de la fête – NETFLIX FILM

Q-Force – SÉRIE NETFLIX

Disponible le 3 septembre

Club de plongée – FAMILLE NETFLIX

Money Heist Partie 5 : Volume 1 – SÉRIE NETFLIX

Chien requin – FAMILLE NETFLIX

Valeur – NETFLIX FILM

Disponible le 6 septembre

Compte à rebours : mission Inspiration4 dans l’espace – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Disponible le 7 septembre

Kid Cosmic : Saison 2 – FAMILLE NETFLIX

Octonautes: Above & Beyond – FAMILLE NETFLIX

Sur le point – SÉRIE NETFLIX

Untold: Breaking Point – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Disponible le 8 septembre

The Circle : Saison 3 – SÉRIE NETFLIX (NOUVEAU ÉPISODES HEBDOMADAIRE)

Dans la nuit : Saison 2 – SÉRIE NETFLIX

JJ+E – FILM NETFLIX

Disponible le 9 septembre

Frères de sang : Malcolm X et Muhammad Ali – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Les femmes et le meurtrier – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Disponible le 10 septembre

Pédale Yowamushi

Route de la grande pédale Yowamushi

Firedrake le dragon d’argent – ​​FAMILLE NETFLIX

Kate – FILM NETFLIX

Lucifer: La dernière saison – SÉRIE NETFLIX

Metal Shop Masters – SÉRIE NETFLIX

Pokémon Master Journeys: The Series – FAMILLE NETFLIX

Proie – FILM NETFLIX

Disponible le 13 septembre

Compte à rebours : mission Inspiration4 dans l’espace — DOCUMENTAIRE NETFLIX

Disponible le 14 septembre

Une aventure spatiale StoryBots – FAMILLE NETFLIX

Jack Whitehall : Voyages avec mon père : Saison 5 – SÉRIE NETFLIX

Les locations de vacances les plus étonnantes au monde : Saison 2 – SÉRIE NETFLIX

You vs Wild: Out Cold – FAMILLE NETFLIX

Disponible le 15 septembre

Sauvé par la cloche : Saisons 1-9

Cloué ! : Saison 6 – SÉRIE NETFLIX

Livres de nuit – NETFLIX FILM

Schumacher – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Trop chaud pour gérer Latino – SÉRIE NETFLIX (NOUVEAU ÉPISODES HEBDOMADAIRE)

Disponible le 16 septembre

Mâchoires

Mâchoires 2

Mâchoires 3

Jaws : la vengeance

He-Man et les maîtres de l’univers – FAMILLE NETFLIX

Mes héros étaient des cowboys – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Disponible le 17 septembre

Ankahi Kahaniya – FILM NETFLIX

Tante de Chicago Party – SÉRIE NETFLIX

Le père qui déplace les montagnes – NETFLIX FILM

Éducation sexuelle : Saison 3 – SÉRIE NETFLIX

Jeu de calmar – SÉRIE NETFLIX

La forteresse – FILM NETFLIX

19 septembre

Ciels sombres

Disponible le 20 septembre

Les adultes

Disponible le 21 septembre

Aller! Aller! Cory Carson : Chrissy prend le volant — FAMILLE NETFLIX

L’amour sur le spectre : Saison 2 — SÉRIE NETFLIX

Disponible le 22 septembre

Confessions d’une fille invisible – FILM NETFLIX

Chers Blancs : Volume 4 – SÉRIE NETFLIX

Intrusion – FILM NETFLIX

Jaguar – SÉRIE NETFLIX

Monsters Inside: Les 24 visages de Billy Milligan – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Disponible le 23 septembre

Je Suis Karl – FILM NETFLIX

Disponible le 24 septembre

Du sang et de l’eau : Saison 2 – SÉRIE NETFLIX

Ganglands (Braqueurs) – SÉRIE NETFLIX

Jailbirds de la Nouvelle-Orléans – SÉRIE NETFLIX

Messe de minuit – SÉRIE NETFLIX

My Little Pony : une nouvelle génération – FAMILLE NETFLIX

L’Étourneau – FILM NETFLIX

Vendetta: vérité, mensonges et mafia – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Disponible le 28 septembre

Ada Twist, scientifique – FAMILLE NETFLIX

Attaque des clichés hollywoodiens ! – SPÉCIAL COMÉDIE NETFLIX

Disponible le 29 septembre

Polly Pocket Saison 3 Partie 1

L’homme aux marrons – SÉRIE NETFLIX

Zone d’amis – FILM NETFLIX

MeatEater: Saison 10 Partie 1 – SÉRIE NETFLIX

Personne ne s’en sort vivant – NETFLIX FILM

On dirait de l’amour – FILM NETFLIX

Disponible le 30 septembre

Le fantôme

Amour 101 : Saison 2 – SÉRIE NETFLIX

Luna Park – SÉRIE NETFLIX

Voici ce qui quitte Netflix en septembre 2021 :

Départ le 3 septembre

Donner des coup de pied et crier

Départ le 6 septembre

Spécial Minuit

Départ le 7 septembre

Rue de l’Éventreur : Séries 1-5

Départ le 11 septembre

Turbo

Départ le 12 septembre

Je suis désolé : saisons 1-2

Départ le 14 septembre

Pawn Stars : Saison 2

Départ le 15 septembre

Angry Birds : Saisons 1-2

Comme ci-dessus, donc ci-dessous

Scott Pilgrim vs le monde

Départ le 16 septembre

Penny Dreadful: Saisons 1-3

Départ le 18 septembre

La Belle et la Bête : Saisons 1-4

Départ le 26 septembre

Le grand maître

Départ le 30 septembre

Air Force One

Austin Powers dans Goldmember

Austin Powers : International Man of Mystery

Austin Powers : l’espion qui m’a baisé

Soirées Boogie

Berceau 2 la tombe

Mal: Saison 1

Les imbéciles se précipitent

Insidieux

Le Karaté Kid

Le Karaté Kid Partie II

Le Karaté Kid Partie II

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda 2

Sans attaches

Le pianiste

Soirée de bal

La reine

Star Trek

Star Trek : Enterprise : Saisons 1-4

Star Trek : Saisons 1-3

Star Trek : Voyager : Saisons 1-7

La Licorne : Saison 1

Pourquoi les fous tombent-ils amoureux

