Les nouveaux venus en Serie A, Empoli, Salternitana et Venezia ont tous été promus de Serie B la saison dernière. Ce week-end, ils commenceront leur voyage en Serie A. Ils sont revenus dans l’élite, mais comment sont-ils tous arrivés ici ?

Nouveaux arrivants en Serie A : la vérité

Empoli : Un court séjour en Serie B

Les nouveaux arrivants Empoli sont revenus en Serie A après avoir passé quelques saisons en deuxième division. La dernière saison de l’équipe toscane en Serie A s’est terminée de manière décevante. Ils ont été relégués en raison de leur piètre bilan face à Gênes après que les deux équipes aient terminé à égalité avec 38 points.

Empoli a atteint les play-offs lors de sa première saison en Serie B. Malheureusement, ils ont été éliminés par Chievo au tour préliminaire. Cependant, le match s’est terminé 1-1 après 120 minutes, selon les règles des barrages de Serie B, l’équipe la mieux classée avance, plutôt qu’une séance de tirs au but.

L’agonie des éliminatoires n’était plus qu’un lointain souvenir un an plus tard, alors qu’Empoli se précipitait vers le titre de champion, accumulant 73 points et ne perdant que trois matches de championnat toute la saison.

Empoli espère que le meilleur buteur de la saison dernière, Leonardo Mancuso, pourra reproduire cette forme de but cette saison. Les signes sont bons, puisque le joueur de 29 ans a marqué le week-end dernier, lors d’une victoire 4-2 en Coppa Italia sur Vicenza.

Cela a été une fenêtre de transfert chargée pour Gli Azzurri. Notamment, l’Écossais Liam Henderson a rejoint définitivement Lecce. De plus, l’attaquant Patrick Cutrone arrive sur un contrat de prêt de Wolverhampton Wanderers.

Empoli a Aurelio Andreazzoli à la barre. Le joueur de 67 ans en est à son troisième passage au club. Le manager aura pour objectif de guider son équipe vers la sécurité.

Empoli entamera son retour en Serie A avec un match à domicile contre la Lazio. Ils affronteront l’ancien entraîneur-chef Maurizio Sarri.

Salernitana : retour tant attendu au sommet

Le dernier match de Serie A de Salernitana a eu lieu en 1999, soit un match nul 1-1 contre Plaisance. Depuis 1999, Salernitana a connu la faillite et a été renommée à plusieurs reprises. Ils ont également concouru aussi bas que la Serie D.

L’équipe de Salerne a concouru en Serie B au cours des six dernières saisons. Ils ont finalement remporté la promotion la saison dernière, accumulant 69 points pour terminer deuxième.

Le meilleur buteur de la saison dernière était le prêteur Gennaro Tutino, mais il est retourné à Naples, avant de s’installer définitivement à Parme. Federico Bonazolli aura pour tâche de combler le vide laissé par Tutino. Bonazolli a signé un contrat de prêt d’une saison avec la Sampdoria. L’attaquant aura la responsabilité de diriger la ligne de front. Le joueur de 24 ans a connu un excellent départ pour son nouveau club, marquant les deux buts lors de ses débuts en compétition ce week-end. Ses buts ont aidé Salernitana à s’imposer 2-0 au premier tour de la Coppa Italia contre la Reggina.

Salernitana a recruté de nombreux joueurs au cours de l’été. Le plus excitant est imminent. Simy a rejoint le club en provenance de Crotone. L’attaquant nigérian a impressionné la saison dernière, marquant 20 buts en Serie A pour Crotone et ses buts pourraient être importants si les nouveaux venus en Serie A veulent éviter la chute.

L’été dernier, Fabrizio Castori est revenu pour son troisième mandat en tant qu’entraîneur-chef et il a guidé avec succès son équipe vers la promotion. Il emmènera son équipe à Bologne pour son premier match de la saison ce week-end. L’objectif cette saison sera la survie.

Venezia : les Vénitiens sont enfin de retour en Serie A

L’équipe de Venise est de retour en Serie A pour la première fois depuis 2002. Le dernier déplacement de Venezia en Serie A n’a duré qu’une seule saison. Les Vénitiens ont terminé en bas du tableau après avoir accumulé un maigre 18 points. Depuis cette relégation, le club a fait faillite à plusieurs reprises. De plus, le club a été refondé à plusieurs reprises.

Leur ascension au cours des dernières saisons a été phénoménale. Au cours des cinq dernières années, ils sont passés de la Serie D à la Serie A.

Venezia a cependant dû faire face à la difficulté, après avoir terminé la saison dernière à la cinquième place. Les Vénitiens sont entrés dans les play-offs au stade préliminaire et ont battu Chievo, Lecce et Cittadella pour obtenir la promotion souhaitée. Après la campagne de play-off ardue, l’équipe a célébré avec style avec un défilé de bateaux à travers la ville.

Le meilleur buteur de la saison dernière, Francesco Forte, sera crucial pour les efforts de survie du nouveau venu en Serie A. De plus, ils seront à la recherche de nouvelles recrues pour se lancer. Le club a recruté neuf joueurs au cours de l’été sur des contrats permanents et de prêt. Cela inclut le milieu de terrain Gianluca Busio qui rejoint définitivement le Sporting KC et le défenseur Mattia Caldara et l’attaquant David Okereke qui rejoignent respectivement l’AC Milan et le Club de Bruges.

Le manager Paolo Zanetti commencera sa quête pour aider Venezia à éviter la relégation dimanche. Ils commencent leur saison par un voyage difficile à Naples.

