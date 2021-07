Nouveaux autocollants animés gratuits pour WhatsApp | La technologie

WhatsApp vient d’ajouter deux nouveaux packs d’autocollants à sa collection. Le premier se concentre sur le film de mode qui sort dans le monde, tandis que le second fait référence aux emojis classiques.

Les autocollants sont arrivés sur WhatsApp en 2018 et, bien que Telegram les ait déjà depuis 2015, le lancement de l’application de messagerie instantanée la plus populaire les a fait connaître au grand public. Près de trois ans ont passé et les autocollants sont plus vivants que jamais.

WhatsApp lui-même met à jour et lance ses propres packs au sein de l’application, bien que les utilisateurs puissent également créer leurs collections avec des images réalisées par eux-mêmes ou tirées d’Internet. Bien que le premier soit le plus frappant, car il atteint tout le monde de manière égale.

En fait, WhatsApp vient d’annoncer qu’il a deux nouveaux packs et l’un d’eux inspiré de la première du film de mode. Oui, nous parlons de Space Jam. Ce pack d’autocollants est disponible entièrement gratuitement sur WhatsApp.

Les motifs disponibles sur ces autocollants se concentrent sur les personnages du nouveau film Space JamIls ne sont pas tous présents et c’est dommage. Bien sûr, il y a beaucoup de variété en termes de ceux qui se concentrent sur Lebron James.

Le deuxième pack d’autocollants n’est inspiré d’aucun film, mais prend le relais des emojis classiques et les transforme en autocollants. Le pack, en fait, s’appelle I <3 Emojis, son design est assez curieux et il a beaucoup plus de variété que les précédents mentionnés. Il est donc facile de les placer dans n'importe quelle conversation.

Les deux packs sont entièrement gratuits, il vous suffit de les installer. Il existe deux méthodes pour ce faire, la première consiste à ouvrir l’application WhatsApp et à entrer dans le menu des autocollants, en cliquant sur l’icône “+” ouvrira le magasin d’autocollants et les packs d’autocollants mentionnés ci-dessus y apparaîtront..

La deuxième méthode est beaucoup plus confortable, car les deux packs ont des liens et sont accessibles directement depuis n’importe quel mobile sans avoir à ouvrir WhatsApp. Pour télécharger le pack Space Jam il vous suffit de vous rendre sur ce lien, tandis que pour télécharger le pack I <3 Emojis vous devrez vous rendre sur le lien suivant.

Les packs mis en place par WhatsApp ont du mouvement, ils ont donc un plus grand attrait lorsqu’il s’agit d’être utilisé dans les conversations. Bien sûr, ce ne sont pas les meilleures animations WhatsApp.

Malgré tous les efforts de WhatsApp, Telegram reste leader en termes de quantité et de qualité des autocollants. Le port de ces autocollants beaucoup plus longtemps permet aux utilisateurs et à l’entreprise de créer de meilleurs designs.