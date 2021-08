Nouveaux avantages de Warzone : les Combat Scout et Tempered en valent-ils la peine ?

Nouveaux avantages de Warzone sont ici, mais la grande question est de savoir s’ils valent votre temps.

La saison 5 ajoute deux nouveaux avantages qui semblent pratiques à première vue, mais chacun a une mise en garde importante qui les rend potentiellement moins utiles dans la pratique. Raven pourrait modifier chacun au fur et à mesure que la saison avance en fonction de la façon dont les joueurs les utilisent, et nous mettrons à jour si c’est le cas.

Nouveaux avantages de Warzone | Est-ce que Combat Scout en vaut la peine ?

Combat Scout est l’avantage le plus utile de la saison, bien qu’il soit également situationnel. Combat Scout met brièvement en évidence un ennemi que vous endommagez et le signale automatiquement, ce qui est très utile si l’adversaire s’enfuit ou si vous avez besoin d’un soutien de la part de votre équipe.

Si votre équipe est plus loin ou si l’ennemi tient bon, Combat Scout ne fera pas une énorme différence. Pourtant, il vaut mieux se lancer dans un combat préparé à toute éventualité.

Cependant, Raven a également ajouté une fonctionnalité à Cold-Blooded qui annule complètement Combat Scout. Dans Warzone, Cold-Blooded rend les opérateurs indétectables et empêche Combat Scout de s’appliquer à eux.

Si Combat Scout devient un avantage populaire, attendez-vous à ce que plus de joueurs commencent également à utiliser Cold-Blooded.

Nouveaux avantages de Warzone | Est-ce que Tempered en vaut la peine ?

Tempered est un avantage que vous devriez expérimenter pour voir comment il augmente votre style de jeu. Cependant, il a moins de potentiel pour bouleverser le jeu que Combat Scout.

Trempé vous donne un statut entièrement blindé avec seulement deux plaques. Cela signifie que vous absorberez jusqu’à 75 points de dégâts et que vous n’aurez pas besoin de trois plaques pour le faire. Cela signifie également que vous ne pouvez pas équiper trois plaques.

Le hic avec Tempered est que l’avantage occupe votre deuxième emplacement d’avantage. Pesez tous les avantages offerts par une armure supplémentaire avec les avantages que vous obtenez habituellement de cet avantage supplémentaire.

La nouvelle saison de Warzone apporte également plusieurs nouvelles armes. Les déverrouiller est plus facile que vous ne le pensez, mais il est également utile de s’en tenir aux meilleurs chargements fiables.

Activision Blizzard est actuellement aux prises avec les retombées d’un important procès avec l’État de Californie pour harcèlement généralisé, qui a jusqu’à présent évincé le président et chef des ressources humaines de Blizzard. Dans une déclaration abordant le procès, le PDG Bobby Kotick a déclaré que les responsables seraient tenus responsables, bien que de nombreux employés estiment qu’il a ignoré leurs demandes.

À la suite du procès, Activision a été poursuivi par des actionnaires pour avoir prétendument caché l’enquête qui a conduit au procès, et un certain nombre de sponsors se retirent d’Overwatch et de Call of Duty Leagues. Beaucoup au sein des différents studios du groupe ont formé une coalition pour exiger une action réelle des chefs d’entreprise.