Un patient COVID-19 transporté dans un pousse-pousse électronique pour des traitements à l’hôpital Swaroop Rani Nehru de Prayagraj. (Photo PTI)

Cas de coronavirus en Inde aujourd’hui en direct, verrouillage du coronavirus en Inde le 5 mai Mises à jour en direct: Les scènes horribles des hôpitaux indiens, des lieux de crémation / funérailles qui ont stupéfié le monde et ont montré l’impact horrible de la deuxième vague de coronavirus dans le deuxième pays le plus peuplé de la Terre ne se sont pas améliorées malgré que certains États signalent un nombre significativement plus faible de nouveaux Covid- 19 infections. Ce qui a changé, c’est le modèle de test et avec les nouvelles directives publiées par l’ICMR hier soir, l’Inde pourrait enregistrer une nouvelle baisse de la charge de travail quotidienne. Cependant, les experts disent que cela peut entraîner la non-détection d’infections réelles et cela peut entraîner d’autres événements super-propagateurs. Alors, qu’est-ce qui change maintenant? L’ICMR dit que les États devraient opter pour un antigène rapide plutôt que pour la RT-PCR, qui est considérée comme le meilleur test possible pour diagnostiquer une infection à Covid-19. Les nouvelles normes entrent en vigueur à un moment où les centres de diagnostic à travers le pays font face à d’énormes arriérés dus à une augmentation massive des cas et des tests. Un autre élément clé des nouvelles règles dit que maintenant, ceux qui voyagent à travers les États n’ont pas besoin de subir le test RT-PCR.

Pendant ce temps, malgré l’aide afflue du monde entier, de nombreux États ont déclaré qu’ils n’avaient reçu aucun matériel de secours. Le Centre soutient qu’il a rationalisé le processus et l’envoi des appareils à oxygène et d’autres choses via les canaux appropriés. Avec les tribunaux de grande instance réprimandant le Centre et les gouvernements des États, on ne peut qu’espérer que la situation s’améliorera sans astuces artificielles de résultats d’antigènes et de tests inférieurs. Alors que l’Inde poursuit sa guerre contre Covid, voici les dernières nouvelles vérifiées et d’autres développements à travers le pays et dans le monde: