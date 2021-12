Nouveaux cas de covid-19 à Valence Basket

09/12/2021 à 20h45 CET

Valencia Basket a détecté nouveaux cas de covid-19 sur son staff, dont son staff technique, il a donc suspendu l’activité sportive de l’équipe première masculine et l’obligera vraisemblablement à reporter plusieurs de ses prochains matches, selon ce que l’Efe a appris de diverses sources.

On s’attend à ce qu’au cours de ce vendredi, l’étendue exacte des infections soit connue, ce qui pourrait être une épidémie, et les jours pendant lesquels la matrice doit être isolée, tant les personnes infectées que celles qui se sont révélées négatives aux tests PCR auxquels elles ont toutes été soumises au cours des dernières heures.

Il va de soi que le match de ce dimanche contre Monbús Obradoiro sera reporté et ce sera probablement aussi celui de l’Euro de mercredi contre le Turc Frutti Extra Bursaspor, bien que il pourrait y en avoir d’autres selon le nombre de cas et l’évolution.

Les points positifs confirmés jusqu’à présent ils sont en bon etat et seuls certains d’entre eux présentent des symptômes bénins, bien que les personnes infectées et celles qui ont été testées négatives soient isolées et subiront d’autres tests dans les prochaines heures.

Dimanche dernier le club a annoncé le positif de la base belge Sam van Rossom, qui n’a plus voyagé en Italie pour jouer le match de mardi sur le terrain de Reyer Venice, et était conscient qu’étant donné la capacité de transmission élevée de certaines des nouvelles variantes du virus, il était probable qu’il y aurait de nouvelles infections comme cela a été le cas .