Nouveaux cas de virus Omicron en Inde Dernières mises à jour, statistiques de vaccination contre le coronavirus et enregistrement Actualités en direct, cas et décès de Covid-19 Inde Live Count

Enregistrement des vaccins contre le coronavirus, cas de variantes du coronavirus Omicron en Inde Mises à jour en direct : les données officielles indiquent que l’Inde compte 304 cas confirmés d’Omicron jeudi. Le Tamil Nadu est en tête du décompte national des cas Omicron quotidiens.

Alors que de nombreuses études ont montré que la vague d’infections Omicron est susceptible d’être plus douce par rapport à la variante Delta. Cependant, les experts de la santé affirment que cela ne devrait entraîner aucune sorte de laxisme de la part du grand public ou des responsables locaux.

Ajoutez à cela la question des boosters jabs. Alors que 60 % de la population totale de l’Inde est entièrement vaccinée, il existe encore un plus grand nombre de personnes non vaccinées. De plus, la période de six mois est écoulée, ce qui signifie que bon nombre de ceux qui ont reçu leur première dose au début du programme de vaccination sont vulnérables à l’infection par le coronavirus.

De plus, le manque d’infrastructures suffisantes de séquençage du génome en Inde signifie que nous ne connaîtrons pas l’étendue réelle de la propagation de la variante Omicron.

Regardez cet espace pour plus de mises à jour sur les boîtiers Omicron, les bordures fraîches d’Inde et du monde entier :

Mises à jour en direct

9:14 (IST) 24 déc. 2021

Coronavirus Omicron Live Tracker: l’Italie durcit les règles sur les festivités du Nouvel An non vaccinées

Jeudi, l’Italie a de nouveau resserré les restrictions COVID-19, en se concentrant sur les non vaccinés et sur les célébrations du Nouvel An alors que la nouvelle variante d’omicron a poussé les infections enregistrées au plus haut total sur une journée du pays. En vertu des nouvelles règles, les personnes qui n’ont pas été vaccinées ne seront pas autorisées à entrer dans les musées, les expositions, les parcs d’attractions, les salons de bingo et les salles de paris – des endroits auxquels elles pouvaient jusqu’à présent accéder avec un test négatif. Déjà interdit de s’asseoir dans les restaurants, leurs options de restauration ont maintenant été complètement fermées car elles ne peuvent plus être servies debout dans un bar. « Il est important que nous présentions une série de mesures pour répondre à la croissance des cas que nous constatons ces derniers jours, en raison de l’arrivée dans notre pays de manière significative de la variante omicron », a déclaré le ministre de la Santé, Roberto Speranza, à la presse. conférence. – AP

9:14 (IST) 24 déc. 2021

Coronavirus Omicron Live Tracker: le juge de Floride est le dernier à bloquer la règle du vaccin de l’entrepreneur Biden

Un juge fédéral de Floride a bloqué mercredi l’exigence du président Joe Biden pour les entrepreneurs fédéraux de recevoir des vaccins contre les coronavirus, ajoutant à une série de revers juridiques pour le mandat. Le juge de district américain Steven Merryday a écrit que le procès de la Floride contre la règle démontrait une « probabilité substantielle » que la Maison Blanche n’avait pas le pouvoir de fixer l’exigence. L’injonction préliminaire en Floride intervient après qu’un juge fédéral de Géorgie a déjà bloqué ce mois-ci l’application de la règle à l’échelle nationale. Des juges du Missouri et du Kentucky ont rendu des décisions similaires. La décision marque l’une des dernières victoires des États dirigés par les républicains contestant les mandats de vaccin de Biden, qui, selon la Maison Blanche, sont nécessaires pour protéger les Américains pendant la pandémie. – PA

9:13 (IST) 24 déc. 2021

Coronavirus Omicron Live Tracker : les États-Unis fixent des règles d’isolement COVID-19 plus courtes pour les agents de santé

Craignant qu’une nouvelle vague de COVID-19 ne submerge les hôpitaux américains en sous-effectif, les responsables fédéraux ont assoupli jeudi les règles qui appellent les travailleurs de la santé à ne pas travailler pendant 10 jours s’ils sont positifs. Ces travailleurs seront désormais autorisés à reprendre le travail après sept jours s’ils sont négatifs et ne présentent aucun symptôme. Le temps d’isolement peut être réduit à cinq jours, voire moins, en cas de grave pénurie de personnel, selon les nouvelles directives des Centers for Disease Control and Prevention. « Alors que la communauté des soins de santé se prépare à une augmentation prévue du nombre de patients en raison de l’omicron, le CDC met à jour ses recommandations pour refléter ce que nous savons sur l’infection et l’exposition dans le contexte de la vaccination et des doses de rappel », a déclaré la directrice du CDC, Rochelle Walensky, dans un communiqué. PA