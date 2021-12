Nouveaux cas de virus Omicron en Inde Dernières mises à jour, statistiques de vaccination contre le coronavirus et enregistrement Actualités en direct, cas et décès de Covid-19 Inde Live Count

Coronavirus Omicron Live Tracker: Chicago exigera une preuve de vaccination dans les restaurants et les bars

Chicago exigera une preuve de vaccination contre le coronavirus dans les restaurants, bars, gymnases et autres lieux intérieurs, car la variante omicron à propagation rapide entraîne une augmentation des infections au COVID-19, a déclaré mardi le maire Lori Lightfoot. Lightfoot a déclaré que l’exigence entrera en vigueur le 3 janvier et s’appliquera aux endroits de la troisième plus grande ville du pays où de la nourriture et des boissons sont servies – y compris les lieux de sport et de divertissement – ​​et les centres de fitness. Cela ne s’applique pas aux personnes qui prennent des plats à emporter, qui restent dans un commerce pendant 10 minutes ou moins. Lightfoot a déclaré que la mesure est nécessaire en raison d’une augmentation du nombre de cas et d’hospitalisations, Chicago voyant des chiffres à des niveaux similaires à ceux d’avant la disponibilité des vaccins. Chicago signale en moyenne environ 1 700 cas par jour, contre environ 300 par jour il y a quelques semaines à peine, a-t-elle déclaré. « , a déclaré Lightfoot. Elle a également exhorté les gens à se faire vacciner, affirmant que c’était le seul moyen pour que la vie revienne à une sorte de normalité et le meilleur moyen de sauver des vies. PA