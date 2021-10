Nouveaux chèques à venir dans 2 semaines pour les Californiens

Aujourd’hui marque le coup d’envoi d’une nouvelle vague de paiements de relance à travers le pays. Des millions d’Américains devraient voir un nouveau crédit d’impôt pour enfants directement déposé dans leur banque à partir d’aujourd’hui – le quatrième des six paiements de ce type effectués chaque mois jusqu’en décembre. Mais tout le monde ne devra cependant pas attendre un mois de plus pour qu’un autre chèque arrive. Pour notre dernière mise à jour sur les paiements de relance, nous avons les détails sur le calendrier d’un nouveau chèque qui arrive dans deux semaines. Pour les habitants de l’État le plus peuplé du pays, bien sûr.

Mise à jour des paiements de relance en Californie

Nous faisons ici référence au programme de paiement de relance californien connu sous le nom de Golden State Stimulus II. Ce programme envoie un paiement de relance à des millions de résidents californiens. Généralement pour 600 $, mais les familles avec enfants admissibles peuvent obtenir 500 $ supplémentaires (pour un total de 1 100 $).

Ces paiements ont été versés aux bénéficiaires par vagues échelonnées. Le California Franchise Tax Board a annoncé il y a quelques jours que le plan est de libérer le quatrième lot de paiements Golden State Stimulus le 31 octobre. Et ceux-ci se présenteront sous la forme de dépôts directs ainsi que de chèques papier à cette date.

Les ménages qui ont obtenu le crédit d’impôt sur le revenu gagné en Californie l’année dernière reçoivent le paiement unique de 600 $. De plus, les contribuables avec des numéros d’identification fiscale individuels (ITIN) qui n’ont pas reçu de chèques de relance de 1 200 $ au printemps dernier en Californie ? Ils seront également éligibles à des paiements de 600 $ de l’État. Et en ce qui concerne les dates, les deux premières vagues de versements sont intervenues les 27 août et 17 septembre. Un troisième versement a suivi ceux du 5 octobre.

Autres états

Bien que ces paiements ne soient que dans quelques semaines, nous devons également noter un fait supplémentaire important. Ce genre de chose n’arrive pas qu’en Californie.

Alors que les efforts de relance au niveau fédéral semblent s’essouffler pour le moment, d’autres États du pays élaborent leurs propres plans. Par exemple, le Tennessee et la Géorgie ont décidé d’envoyer 1 000 $ aux enseignants et administrateurs à temps plein, et 500 $ aux enseignants à temps partiel. Au Nouveau-Mexique, 5 millions de dollars sont distribués aux résidents qui, pour une raison quelconque, n’étaient pas éligibles aux trois précédents contrôles de relance du gouvernement fédéral.

Simplement en raison de sa population d’État, cependant, l’effort de la Californie ici est l’un des plus importants. Auparavant, le gouverneur de Californie Gavin Newsom avait décrit cet effort comme le plus grand remboursement d’impôts d’État de l’histoire américaine. « Le Golden State Stimulus est essentiel pour aider les personnes les plus durement touchées par la pandémie et soutenir la reprise économique de la Californie, en mettant de l’argent directement entre les mains de personnes qui le dépenseront pour les besoins de base et au sein de leurs communautés locales », a déclaré Newsom dans un communiqué de presse. en août.

Source de l’image : ZUMAPRESS.COM/Mega