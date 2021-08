Nouveaux codes du travail : la bonne exécution dépend des mesures de conformité ; la numérisation cruciale dans la gestion de la paie

La numérisation devenant l’épine dorsale de la quatrième révolution industrielle, la gestion du travail à tous égards ne peut être laissée de côté, sans les avantages qu’elle apportera à ce segment de l’économie

Par Madhu Damodaran

En tant que deuxième force de travail au monde, l’Inde est prête à adopter les nouveaux codes du travail. Alors que l’exécution des nouveaux codes, visant à protéger les intérêts des employeurs et des employés, est désormais retardée en raison de la pandémie en cours, les entreprises devraient utiliser ce temps de planification supplémentaire pour évaluer de près leurs processus existants et prendre les dispositions nécessaires pour assurer une transition en douceur. Alors que nous accélérons vers un environnement commercial axé sur le numérique, les entreprises doivent faire le point sur ce qui doit être fait en interne avec l’aide du personnel et de la technologie, et ce qui devra être externalisé à des experts pour une meilleure mise en œuvre afin de conserver la productivité globale de l’entreprise.

Ce n’est pas la première fois que des réformes du droit du travail sont déposées et réfléchies. La pandémie, qui a paralysé plusieurs entreprises, a également mis en lumière le sort des travailleurs migrants, qui ont été déplacés avec une sécurité sociale insuffisante ou inexistante, et a mis en évidence la nécessité de réformes rapides à cet égard. Cependant, le succès de toute réforme ne sera démontré que par la qualité de sa mise en œuvre, et la bonne exécution de ces codes révélera à quel point l’Inde peut être un bon marché du travail, stimulant davantage d’investissements, étrangers comme nationaux.

La facilité de mise en conformité s’accompagne d’une formalité accrue qui aura un effet d’entraînement sur les entreprises et ouvrira la voie à un marché du travail plus organisé. Cependant, assurer la conformité d’une main-d’œuvre nombreuse et déplacée dans un environnement de travail à distance peut être à la fois fastidieux et exhaustif. Ainsi, pour suivre les nouveaux codes du travail et rationaliser les opérations pour être conformes, il sera crucial de tirer parti de la technologie. En fait, des données précises et en temps réel sur les travailleurs et leur déploiement seront essentielles pour mettre en œuvre de nouvelles règles – de manière cohérente et équitable – dans l’ensemble de la main-d’œuvre.

Comment la conformité définit les employés et les travailleurs

Au niveau le plus fondamental, il est important que les employeurs comprennent la définition légale des employés et des travailleurs (et des sous-catégories connexes) en vertu du Code. Ceci est essentiel car les quatre codes ont des obligations définies soit en termes d’employés, soit en termes de travailleurs. Les termes comportent des obligations différentes du point de vue de la conformité et il est donc essentiel de saisir cette différence fondamentale et ses diverses implications en vertu du Code.

Alors que les organisations sont aux prises avec ces nouveaux codes du travail, elles doivent également faire face à d’autres réglementations nationales applicables, qui varient d’une juridiction à l’autre. En ce qui concerne les travailleurs migrants inter-États (ci-après dénommés ISMW), les employeurs doivent être conscients du fait que les ISMW ont désormais la parité avec le travail contractuel. Les dispositions relatives à l’ISMW vont être strictement appliquées contrairement à celles de la loi ISMW et il est donc prudent que les employeurs soient conscients de leurs obligations. Par conséquent, le déploiement d’une solution basée sur la technologie jouera un rôle crucial dans la mise en œuvre de nouvelles règles cohérentes et impartiales pour l’ensemble du personnel d’une entreprise. Cela aidera également les entreprises à prendre des décisions éclairées et fondées sur des données.

Investissez dans la bonne technologie dès l’intégration pour le travail et la main-d’œuvre non organisée

L’amorçage de l’AADHAR pour les prestations de sécurité sociale aux travailleurs/travailleurs non syndiqués/de plate-forme est un aspect crucial de la formalisation du secteur du travail dans le pays. Les employeurs doivent s’assurer que leurs employés et leurs travailleurs sont formés et instruits sur la façon de mener à bien les processus de manière transparente. Cela nécessite également la mise en place d’un mécanisme de réparation des problèmes. Des rôles, des responsabilités clairement définis et le maintien d’un statut juridique délimitant la main-d’œuvre permanente et la main-d’œuvre contractuelle/temporaire, ainsi que l’ISMW parmi eux, sont cruciaux pour les employeurs.

En outre, les agrégateurs, tels que définis dans le Code, sont tenus de reverser 1 à 2 % de leur chiffre d’affaires annuel à une caisse de sécurité sociale pour leurs employés de concert et de plate-forme. Il s’agit de s’assurer que ces travailleurs de concert et de plate-forme ont une sécurité sociale. Tout cela nécessite une intervention technologique qui facilitera le fonctionnement des services RH et juridiques des entreprises.

Ainsi, un outil basé sur un logiciel utilisé pour intégrer et identifier les travailleurs en tant que travailleurs contractuels, employés à durée déterminée ou travailleurs sur scène/plateforme garantira que le processus d’intégration est aligné sur les nouveaux codes du travail. Une solution qui permet aux entreprises de configurer facilement ces exigences de conformité réglementaire, adaptée à une organisation, contribuera grandement à se conformer au filet de sécurité sociale mandaté par les codes du travail. De plus, il normalisera les processus de conformité, permettra aux entreprises de gérer les changements réglementaires le cas échéant et éliminera toute variation de conformité à long terme.

Rationaliser le processus de paie grâce à l’automatisation

La gestion de la paie est étroitement liée aux exigences de la sécurité sociale. Il existe des défis d’interprétation et opérationnels créés par la définition du salaire du point de vue du traitement de la paie. Il existe de nouvelles formes d’emploi ainsi que de nouveaux critères pour déterminer ce qui constitue un salaire. Bien que la formule des salaires en elle-même ne soit pas trop complexe, ce sont les défis d’interprétation relatifs aux indemnités qui sont exclus et la portée de la rémunération variable, qui nécessitent un examen organisationnel. La manière dont les éléments salariaux sont structurés et modifiés déterminera la responsabilité vis-à-vis de la sécurité sociale et, par conséquent, les employeurs doivent déterminer la structure qui serait bénéfique pour leur organisation et leurs employés.

A titre d’illustration, l’EPF (Caisse de Prévoyance des Employés) et l’ESI (Assurance Nationale des Employés) seront impactés par la nouvelle définition du salaire. En ce qui concerne la nouvelle structure ESI, de nombreux travailleurs individuels qui ne faisaient pas partie du régime seront désormais éligibles à la couverture ESI, car certaines allocations telles que les éléments de salaire exclus laissent leur salaire en dessous du seuil de couverture.

Par conséquent, les outils de calcul et de traitement de la paie devront s’adapter aux changements en ce qui concerne la structure des salaires, les rémunérations et les avantages. Ces solutions permettront non seulement de simplifier l’ensemble du processus de paie et d’éliminer les erreurs, mais également de réduire le temps de traitement et d’assurer la conformité, permettant ainsi de meilleures décisions commerciales stratégiques avec une visibilité en temps réel et des informations complètes sur les données de paie. En automatisant l’ensemble du processus, les entreprises peuvent améliorer l’efficacité des processus, augmenter la précision des données et améliorer l’engagement global des employés pour améliorer les performances opérationnelles et les résultats.

Conclusion

La numérisation devenant l’épine dorsale de la quatrième révolution industrielle, la gestion du travail à tous égards ne peut être laissée de côté, sans les avantages qu’elle apportera à ce segment de l’économie. C’est là que des solutions dotées de capacités supérieures de conformité du travail peuvent assurer une transition transparente vers les nouveaux codes du travail, sans risquer de violation. Une solution technologique intelligente qui aide à générer des résultats commerciaux positifs en s’engageant avec les employés, en optimisant les coûts de main-d’œuvre, en augmentant la productivité et en minimisant les risques de conformité, est quelque chose que chaque entreprise devrait envisager de déployer.

(Madhu Damodaran est chef de groupe – Juridique, Quess Corp. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)