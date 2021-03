Nouveaux codes du travail: quel sera leur impact sur la sécurité sociale et le salaire net

Même les calculs de TDS basés sur les révisions du rapport à la maison doivent être soigneusement examinés car l’obligation de déduire le TDS en cas de salaire incombe à l’employeur.

Le gouvernement indien a travaillé à une refonte complète de la réglementation du travail archaïque pour la mettre en phase avec le paysage commercial du XXIe siècle et promouvoir les investissements. Le nouvel ensemble de règlements regroupe 44 lois du travail sous 4 catégories de codes à savoir, le code des salaires; Code de la sécurité sociale; Code de la sécurité, de la santé et des conditions de travail au travail; et le Code des relations professionnelles.

Quel est le statut des 4 codes du travail? Quand seront-ils applicables?

Le Parlement a déjà adopté les quatre codes et il a également reçu l’avis conforme du président. Le gouvernement vise à mettre en œuvre les quatre codes en une seule fois à partir du prochain exercice 2021-2022 (date non encore notifiée) et d’achever le dernier volet des réformes du secteur du travail. Les 4 codes sont:

Le Code des salaires, 2019, qui s’applique à tous les salariés du secteur organisé et non organisé, vise à réglementer le paiement des salaires et des primes dans tous les emplois et vise à assurer une rémunération égale aux salariés effectuant un travail de même nature dans tous les secteurs, commerces, Le Code de la sécurité, de la santé et des conditions de travail au travail, 2020 vise à réglementer les conditions de santé et de sécurité des travailleurs dans les établissements de 10 travailleurs ou plus, et dans toutes les mines et quais Le Code de la sécurité sociale, 2020 consolide neuf lois relatives à la sécurité sociale et aux prestations de maternité.Le Code des relations industrielles, 2020 vise à consolider trois lois du travail, à savoir la loi sur les conflits du travail, 1947: la loi sur les syndicats, 1926 et la loi sur l’emploi industriel (règlements), 1946. Le Code vise à améliorer l’environnement des affaires dans le pays, en grande partie en réduisant le fardeau de conformité du travail des industries.

Le ministère a également rédigé le projet de règles pour chacun de ces codes et a sollicité des suggestions / commentaires du public à ce sujet. Puisque les lois du travail sont placées sous la liste concomitante de la constitution de l’Inde, les États peuvent choisir d’établir leurs propres règles pour régir le travail dans leurs États respectifs.

Les nouveaux codes du travail apportent des changements importants et il est pertinent que les entreprises / organisations comprennent les principaux changements introduits dans le cadre des nouveaux codes, restructurent et réorientent, le cas échéant, pour s’adapter au nouveau régime du code du travail.

Quel est l’impact de la législation du travail sur vous?

Les réglementations du travail et de l’emploi ont des implications profondes pour chaque organisation commerciale. Premièrement, ceux-ci sont essentiels pour une relation agréable et harmonieuse entre les employeurs et les employés. Vous ne pouvez pas avoir une productivité et une innovation élevées dans un environnement aux prises avec des divisions et des conflits. Deuxièmement, les coûts de main-d’œuvre et de personnel représentent entre 10 et 50% des coûts totaux pour la plupart des entreprises et les nouvelles lois auront un impact sur la structure des coûts. Enfin, la nouvelle réglementation exigera un examen et une révision de tous les contrats de travail, de la structure de rémunération, des enregistrements et des conformités. Des changements appropriés devront être apportés à la structure de gouvernance et aux systèmes informatiques. Cela nécessitera une approche de «gestion de projet» et une feuille de route de transition.

Voici quelques-uns des principaux impacts du droit du travail sur le monde des affaires:

Cohérence dans la définition du salaire: En vertu de la législation du travail actuelle, près de 12 définitions sont attribuées au seul terme «salaire»! Cela a entraîné beaucoup de litiges et de confusion pour les entreprises. Le terme «salaire» a été défini de manière uniforme dans les 4 codes et, par conséquent, on s’attend à ce qu’il réduise beaucoup de confusion sur ce qui est spécifiquement inclus dans les salaires.Les entreprises doivent clairement comprendre les « inclusions » et les « exclusions » dans les salaires: La définition des salaires est probablement l’aspect le plus important que l’industrie doit prendre en compte. Le Code des salaires contient des inclusions spécifiques ainsi que des exclusions dans la définition des salaires. En outre, en vertu du Code des salaires, il a été spécifié que le total des exclusions spécifiées, si celui-ci dépasse 50 pour cent (ou tout autre pour cent spécifié par le gouvernement central) de la rémunération, alors le montant excédant ces 50 pour cent serait considéré comme une rémunération et serait ajouté au salaire selon la définition. Toutes les entreprises doivent tenir compte de la définition des salaires, consulter leurs lettres d’emploi, analyser chacune des composantes du CTC de leurs employés et peuvent avoir besoin de revoir les composantes en cas de non-respect de la définition des salaires dans le cadre du nouveau travail proposé. lois.Impact des nouveaux codes sur la sécurité sociale et le salaire net: En raison du changement dans la définition du salaire et du fait que les différentes assurances sociales telles que la Caisse de prévoyance, la gratification, l’ESIC, etc. ont maintenant été indexées en pourcentage du « salaire » et pas seulement de l’allocation de base ou de base plus cher. , on s’attend à une modification des paiements totaux au titre de la sécurité sociale et des prestations de retraite. Selon les lettres d’emploi et la rupture de salaire des employés existants, même le salaire net des employés peut être affecté. Même les calculs de TDS basés sur les révisions du rapport à la maison doivent être soigneusement examinés car l’obligation de déduire le TDS en cas de salaire incombe à l’employeur.Couverture beaucoup plus large: Contrairement aux lois du travail actuelles, où la couverture est différente pour chacune des lois en fonction du type de travail effectué par l’employé ou la couverture est limitée aux travailleurs ou aux employés percevant une certaine rémunération, les 4 codes du travail semblent s’appliquer à tous les employés et ont certainement une couverture beaucoup plus large que chacune des lois actuelles examinées individuellement. Les nouveaux codes du travail examinent également les modèles de travail du nouvel âge et semblent également offrir une protection et des recours juridiques aux travailleurs du XXIe siècle. Les codes du travail couvrent le travail contractuel, l’emploi à durée déterminée, les travailleurs à la demande, les travailleurs de plate-forme et bien d’autres concepts. Ainsi, les lois semblent être tournées vers l’avenir et sont plus inclusives.Règlements F&F plus rapides: Le paragraphe 17 (2) du Code sur les salaires exige que le salaire payable à un employé soit payé dans les deux jours suivant le renvoi, le licenciement, la démission ou le licenciement. Cela exigera que les formalités de sortie et les processus RH soient accomplis rapidement et que les cotisations soient réglées dans le délai prescrit. Les entreprises doivent en tenir compte et apporter les modifications nécessaires à leurs processus internes.

par, Siddharth Surana, conseiller – Stratégie et transformation commerciale, RSM Inde

