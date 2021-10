Nouveaux critères de référence en matière de publicité sur les liens commerciaux pour 2021

De nos jours, lorsque nous voulons acheter quelque chose, notre réaction instinctive est de nous diriger vers Google (ou tout autre moteur de recherche que nous utilisons). Que nous sachions exactement ce que nous voulons, que nous recherchions des entreprises à proximité ou que nous souhaitions effectuer des recherches plus approfondies, 71 % des parcours d’achat commencent par un moteur de recherche.

En d’autres termes, les consommateurs ont l’intention d’achat la plus élevée lorsqu’ils sont sur les moteurs de recherche. C’est pourquoi les annonces de recherche payante sont si efficaces et pourtant si compétitives.

Pour être compétitif, vous devez avoir une image claire de votre performance par rapport aux autres dans votre industrie. Pour vous aider, WordStream et LOCALiQ se sont associés pour vous fournir les données de référence dont vous avez besoin !

Vous trouverez ci-dessous les statistiques suivantes dans les 20 principaux secteurs d’activité pour les annonces de recherche Google et Bing :

Coût moyen par clicTaux de clics moyenCoût moyen par prospectTaux de conversion moyen

Comparez vos moyennes à celles de votre secteur et obtenez une lecture solide des domaines où vous devez vous améliorer pour rester compétitif.

Coût moyen par clic pour la publicité sur le Réseau de Recherche

Catégorie BusinessCoût moyen par clicArts et divertissement1,60 $Animaux et animaux de compagnie2,89 $Vêtements/mode et bijoux2,61$Avocats et services juridiques8,67$Automobile — À vendre2,32$Automobile — Réparation, service et pièces3,19$Beauté et soins personnels3,74$Services aux entreprises4,90$Carrière et emploi3,90$Dentistes et services dentaires6,49$Éducation et enseignement4,18 $Finance et assurance5,16 $Meubles 2,14 $Santé et remise en forme3,97$Rénovation de la maison et de la maison5,75$Industriel et commercial4,14$Services personnels3,46$Médecins et chirurgiens 3,63$Immobilier1,40$Restaurants et alimentation1,77$Magasinage, objets de collection et cadeaux2,23$Sports et loisirs1,73$

Le coût par clic varie en fonction du niveau de concurrence pour un mot clé, l’audience, l’emplacement, etc., et votre stratégie d’enchères peut avoir un impact sur cette métrique.

Nous avons constaté que le coût par clic moyen pour les annonces du Réseau de Recherche dans tous les secteurs était de 3,53 $, allant de 1,40 $ à 8,67 $. avec le CPC moyen le plus élevé comprennent les avocats et les services juridiques (8,67 $), les dentistes et les services dentaires (6,49 $) et la rénovation domiciliaire (5,75 $).

Ces résultats sont cohérents avec nos précédents rapports de référence, le secteur juridique ayant le coût par clic le plus élevé et le sport et le fitness faisant partie des secteurs les plus bas.

Taux de clics moyen pour la publicité sur le Réseau de Recherche

Catégorie BusinessTaux de clics moyenArts et divertissement10,67 %Animaux et animaux de compagnie6,45 %Vêtements/mode et bijoux6,19 %Avocats et services juridiques 3,84 %Automobile — À vendre7,93 %Automobile — Réparation, service et pièces5,39 %Beauté et soins personnels5.44 %Services aux entreprises4,72 %Carrière et emploi5,33 %Dentistes et services dentaires4,69 %Éducation et enseignement5,46 %Finance et assurance5,07 %Meubles5,73 %Santé et remise en forme5,94 %Amélioration de la maison et de la maison4,21 %Industrie et Commercial5,34 %Services personnels6,12 %Médecins et chirurgiens6,11 %Immobilier7,75 %Restaurants et alimentation7,19 %Shopping, objets de collection et cadeaux6,33 %Sports et loisirs7,73 %Voyages8,54 %

Le taux de clics influe sur votre niveau de qualité et vous guide dans l’identification du bon ciblage, du texte publicitaire et des offres pour vos annonces. La métrique peut être trompeuse en elle-même, alors assurez-vous de l’analyser par rapport à d’autres métriques (comme le taux de conversion).

Nous avons constaté que le taux de clics moyen dans toutes les industries était de 6,18 %, allant de 3,84 % à 10,67 %. immobilier (7,75%) – avec les sports et les loisirs juste derrière (7,73%). prestations (4,69%).

Dans nos précédents rapports de référence, nous avons toujours trouvé les taux de clics les plus élevés dans les secteurs du voyage et des arts, et les plus bas dans les secteurs juridique, de la santé et de la maison.

D’un autre côté, les sports et le fitness ont historiquement eu des taux de clics inférieurs à ce que nous voyons ici, et la verticale des rencontres a montré des taux de clics nettement plus élevés que ces chiffres.

Coût moyen par prospect pour la publicité sur le Réseau de Recherche

Catégorie BusinessCoût moyen par prospectArts et divertissement36,23 $Animaux et animaux de compagnie14,88 $Vêtements/mode et bijoux46,06$Avocats et services juridiques73,70$Automobile — À vendre42,95$Automobile — Réparation, service et pièces17,81$Beauté et soins personnels51,42$Services aux entreprises62,18$Carrière et emploi53,52$Dentistes et services dentaires d’éducation42,95$ et enseignement 50,91 $Finance et assurances62,80 $Meubles64,72 $Santé et remise en forme41,68 $Rénovation de la maison et de la maison47,94 $Industriel et commercial43,82 $Services personnels27,94 $Médecins et chirurgiens26,05 $Immobilier38,86 $Restaurants et alimentation20,49 $Shopping, objets de collection et cadeaux$203791,05$

Le coût par prospect, également appelé coût par action, coût par conversion ou coût par acquisition, vous indique combien vous avez dépensé pour amener quelqu’un à effectuer l’action souhaitée, que ce soit pour remplir un formulaire, vous appeler ou faire un achat.

Nous avons constaté que le coût moyen par prospect dans toutes les industries était de 41,40 $, allant de 14,88 $ à 73,70 $. avec le coût le plus bas par tête sont les animaux et les animaux de compagnie (14,88 $), la réparation automobile, le service et les pièces (17,81 $) et les restaurants (20,49 $).

Cette moyenne globale est inférieure à ce que nous avons vu dans le passé, ce qui est une bonne nouvelle pour les annonceurs. La verticale de l’automobile a toujours été dans la tranche la plus basse dans nos conclusions passées.

Taux de conversion moyen pour la publicité sur le Réseau de Recherche

Catégorie BusinessTaux de conversion moyenArts et divertissement5,90 %Animaux et animaux de compagnie19,19 %Vêtements/mode et bijoux3,6 %Avocats et services juridiques11,54 %Automobile — À vendre6,57%Automobile — Réparation, service et pièces15,23 %Beauté et soins personnels7,72 %Services aux entreprises6,77%Carrière et emploi5,31 %Dentistes et services dentaires13,81 %Éducation et enseignement6,16 %Finance et assurances5,51 %Meubles3,25 %Santé et remise en forme10,39 %Amélioration de la maison et de la maison13,23 %Industrie et Commercial9,37 %Services personnels10,52 %Médecins et chirurgiens19,15 %Immobilier3,93 %Restaurants et alimentation6,89 %Shopping, objets de collection et cadeaux6,70 %Sports et loisirs6,19 %Voyages6,01 %

Alors que le coût par prospect mesure combien vous avez dépensé pour que quelqu’un qui a cliqué sur votre annonce vous contacte d’une manière ou d’une autre, le taux de conversion vous indique combien de personnes qui ont cliqué sur votre annonce ont réellement été converties.

Nous avons constaté que le taux de conversion moyen dans toutes les industries était de 8,82 %, allant de 3,25 % à 19,19 %. service et pièces (15,23 %).

Nos données passées révèlent également les taux de conversion les plus élevés dans les secteurs juridique et automobile et les plus faibles dans l’immobilier et l’habillement. D’un autre côté, le taux de conversion des personals a toujours été plus élevé que ce que nous observons ici.

Vous voulez plus de benchmarks publicitaires ?

Vous pouvez obtenir le rapport complet sur ces benchmarks publicitaires de recherche, ainsi que des conseils et des conseils d’experts pour améliorer vos résultats, dans le rapport complet de benchmarks publicitaires de recherche de LOCALiQ. Vous pouvez également être intéressé par ces benchmarks publicitaires spécifiques aux secteurs verticaux :

La source de données

Ce rapport est basé sur un échantillon de 18 316 campagnes clientes LOCALiQ basées en Amérique du Nord dans les catégories commerciales décrites qui diffusaient de la publicité de recherche sur tous les moteurs de recherche entre le 1er mai 2020 et le 25 juin 2021. Chaque catégorie commerciale comprend au moins 69 campagnes uniques de clients actifs. Les « moyennes » sont des chiffres techniquement médians pour tenir compte des valeurs aberrantes. Toutes les valeurs des devises sont affichées en USD.