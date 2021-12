Nouveaux détails sur la façon dont WWE 2K22 gérera les microtransactions

Un nouveau rapport contient des détails sur la façon dont WWE 2K22 gérera les microtransactions dans le nouveau mode carrière MyFaction. Comme indiqué plus tôt ce mois-ci, 2K Games a révélé une liste des 10 meilleures « hérités » des nouvelles fonctionnalités de la dernière itération du jeu, qui sortira en mars. Cela comprenait le nouveau mode MyFaction, qui «donnera aux joueurs le contrôle de la création d’une faction légendaire qui rivalisera avec l’emblématique nWo. Les joueurs collecteront, géreront et amélioreront les Superstars, avec des événements hebdomadaires et des mises à jour régulières.

Selon le compte YouTube Smacktalks (par Fightful, un récent appel à la presse a révélé que le mode MyFaction sera un mode hors ligne solo. De plus, 2K a confirmé que la monnaie virtuelle dans le jeu ne permettra aucune sorte d’avantage concurrentiel. Les microtransactions ont fait l’objet de critiques dans les jeux au cours des dernières années, en particulier si ces jeux offrent une sorte d’avantage au gameplay.

2K a également confirmé que les articles que vous pouvez acheter avec de la monnaie virtuelle pourront également être achetés avec des points MyFaction, qui sont gagnés en jouant au mode de jeu.