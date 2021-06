Nouveaux détails sur la mort de Diana : quelles sont les dernières révélations – vraie raison pour laquelle elle était à Paris | Royale | Nouvelles

La princesse Diana a retardé son retour en Grande-Bretagne avant l’accident de voiture à Paris qui l’a tuée à cause d’une réaction des conservateurs contre sa campagne contre les mines terrestres, a affirmé un ancien assistant royal. L’ancien chauffeur et gardien de la princesse de Galles, Colin Tebbutt, affirme qu’une dispute au sujet de son appel à l’interdiction des mines a convaincu Diana de rester à Paris avec son petit ami Dodi Fayed plus longtemps qu’elle ne l’avait prévu à l’origine.

S’adressant au Daily Mail, M. Tebbutt a déclaré que la décision avait déclenché la chaîne d’événements qui avait conduit à sa mort avec Dodi et leur chauffeur Henri Paul dans un accident dans un tunnel le 31 août 1997.

L’ancien assistant royal a fait valoir que Diana n’aurait pas été à Paris la nuit de sa mort sans la réaction des politiciens du Parti conservateur.

Diana, 36 ans, devait rentrer à Londres le 28 août 1997, mais a décidé de prolonger son voyage de trois jours à la dernière minute au milieu de la controverse.

M. Tebbutt a déclaré: “Elle n’est pas revenue le jeudi comme prévu parce que les conservateurs l’ont à nouveau attaquée à propos de mines terrestres.”

LIRE LA SUITE: Le prince William a hérité d’une énorme somme de Diana le jour de son anniversaire après un retard

La princesse aurait répondu : « La première était si désespérée » – une référence au gouvernement conservateur qui a perdu le pouvoir en mai 1997.

Et a déclaré qu’elle pensait que la nouvelle administration travailliste de Tony Blair “allait faire un travail formidable”.

Le prince Harry, 36 ans, a poursuivi le travail de sa mère pour éliminer les mines terrestres et est revenu sur ses traces lors d’un voyage en Angola à l’automne 2019.

Il a visité le HALO Trust, le même organisme de bienfaisance avec lequel Diana travaillait auparavant et a été témoin des progrès extraordinaires qu’ils avaient accomplis depuis la première visite de sa mère.

Plus tôt ce mois-ci, Harry s’est prononcé pour condamner une attaque contre des employés de Halo Trust en Afghanistan au cours de laquelle 10 personnes sont mortes.

À l’époque, l’association caritative avait tweeté pour confirmer la tragique nouvelle.

Harry a répondu par une déclaration qualifiant l’attaque d’« acte de barbarie », a-t-il déclaré : « Au total, 26 membres de l’équipe afghane de HALO Trust ont été tués ou blessés mardi soir dans ce qui n’était rien de moins qu’un acte de barbarie.

“J’honore ceux qui ont été perdus et encourage le soutien aux survivants et aux familles des personnes touchées.”

“Ceux qui travaillent pour HALO en Afghanistan risquent chaque jour d’effacer les cicatrices durables – et toujours mortelles – de la guerre et des conflits”, a poursuivi Harry, 36 ans. “Les hommes qui ont été attaqués viennent des communautés mêmes dans lesquelles ils travaillent. Ils a rejoint HALO pour protéger et restaurer leur pays et leurs maisons. D’après ce que je comprends, les démineurs qui ont perdu la vie protégeaient également leurs amis.