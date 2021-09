Nouveaux détails sur Xiaomi Civi : processeur, batterie et filtre d’embellissement | La technologie

Maintenant, nous connaissons déjà à la fois le processeur et la capacité de la batterie de ce nouvel appareil Xiaomi.

Au cours des derniers jours, nous avons recueilli des informations sur la nouvelle gamme d’appareils que Xiaomi est sur le point de présenter.

Il s’agit d’une série d’appareils plus axés sur le jeune public où nous avons déjà révélé les premiers détails et aussi son design, mais maintenant la société chinoise est allée beaucoup plus loin et quelques heures seulement après la présentation, elle a offert pratiquement les détails qui étaient manquant. .

Demain, nous aurons l’annonce officielle du Xiaomi Civi, une nouvelle gamme d’appareils plus axée sur le jeune public et sur l’aspect photographique. Une fois de plus, Xiaomi a publié une série de teasers sous forme d’images promotionnelles sur Weibo fournissant des informations supplémentaires et révélant les données qui nous manquaient.

Après les nouvelles informations, nous savons déjà que le nouveau Xiaomi Civi Il aura le processeur Snapdragon 778G ainsi que la capacité de la batterie qui s’élèverait à 4500mAh offrant “la plus longue autonomie de batterie d’un téléphone Xiaomi cette année”, comme on peut le lire dans l’un des teasers.

Dans une autre des affiches promotionnelles, vous pouvez lire que Xiaomi offrirait jusqu’à trois mises à jour logicielles majeures et trois ans d’assistance pour le Xiaomi Civi, avec ce que nous serions face à un appareil plus axé sur le marché haut de gamme milieu de gamme.

Concernant les dimensions, il aura 71,5 mm de large, 6,98 mm d’épaisseur et pèsera 166 grammes, et le cadre métallique central sera très fin à seulement 1,5 mm.

Ils ont également partagé une infographie intéressante liée à une sorte de “filtre d’embellissement du visage” qui utilisera l’apprentissage automatique pour entraîner un réseau de neurones à reconstruire les caractéristiques faciales pixel par pixel, préservant ainsi la texture réelle de la peau.

Cette fonction est apparemment axée sur les traits du visage féminin. C’est pourquoi le terminal est peut-être plus axé sur un jeune public qui aime les selfies.

Le fait que cet appareil dispose d’une caméra selfie frontale de 32 MP avec mise au point automatique a clairement indiqué où ils voulaient aller à cet égard.