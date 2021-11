Nouveaux docks MacBook à écran HyperDrive 4K, maintenant à 50 % de réduction

Hyper est de retour aujourd’hui avec son nouvel HyperDrive – un dock d’affichage 4K double ou triple pour MacBook. « Abandonnez les dongles et installez votre station d’accueil » avec le nouveau hub USB-C tout-en-un qui prend en charge les MacBooks depuis 2016 jusqu’aux tout nouveaux modèles 14 et 16 pouces. Hyper cherche à consolider l’expérience de hub multi-écrans pour les utilisateurs de MacBook avec ses nouveaux modèles uniques HD134 et HD156, respectivement pour les modèles 13/14 pouces et 15/16 pouces. Rendez-vous ci-dessous pour un examen plus approfondi et quelques remises de prévente anticipées.

Nouvelles stations d’affichage HyperDrive 4K

La nouvelle station d’affichage HyperDrive 4K pour MacBook est une solution unique qui se trouve sous l’arrière de votre machine, l’élevant légèrement jusqu’à un angle de frappe plus ergonomique tout en offrant une meilleure dissipation de la chaleur et en cachant ce qui serait autrement un fouillis de câbles et de dongles. Plus de pilotes ou d’anciennes options de connectivité qui prennent de la place, juste une vidéo native triple 4K 60 Hz sans pilote avec 15 ports de connexion dans un moyeu en aluminium propre et fraisé avec précision qui correspond parfaitement à votre MacBook.

Le modèle HyperDrive HD134 fournit une paire de ports HDMI 4K 60 Hz, deux prises DisplayPort 4K 60 Hz, Gigabit Ethernet, trois USB-C (un avec une alimentation de 100 W), trois USB-A et un double lecteur de carte SSD/microSD jusqu’à à 104 Mo/s.

Sur l’HyperDrive HD156 à triple écran, vous trouverez tout cela avec une pièce latérale magnétique et détachable pour correspondre parfaitement au facteur de forme des MacBooks 15 à 16 pouces qui fournit par la suite une connectivité HDMI et DisplayPort supplémentaire.

Hyper a maintenant emmené ses deux nouveaux quais d’affichage 4K double ou triple HyperDrive à Indiegogo pour une campagne brève et presque financée qui devrait commencer à être expédiée en décembre 2021.

Le modèle HD156 sera vendu au détail pour 299 $ et le HD134 portera un 249 $ PDSF, mais vous pouvez marquer l’un d’entre eux ou les deux à 50% de réduction dans le cadre de la campagne de financement participatif avec des prix à partir de 124 $ expédiés. Les deux sont livrés avec une belle poignée en caoutchouc pour garder les choses solides et en place, ainsi que les câbles USB-C uniques et évolutifs pour les connecter à votre machine.

Le point de vue de 9to5Toys :

Hyper gère avec succès ces types de campagnes depuis longtemps et fait généralement toujours mouche en termes de fenêtres de publication, etc. Quelques bons exemples en sont le nouveau support de charge MagSafe HyperJuice 4-en-1 ainsi que le «premier et le plus puissant» chargeur GaN et bloc-batterie de 245 W au monde que nous avons récemment présentés, et nous attendons à peu près la même chose de son dernier HyperDrive USB. -C docks multi-écrans cette fois-ci. Ils font facilement partie des solutions les plus élégantes du marché, malgré les câbles de connexion USB-C en caoutchouc noir qui semblent un peu déplacés sur le plan esthétique – je n’arrive tout simplement pas à comprendre pourquoi exactement. Néanmoins, je vais probablement en ramasser un maintenant alors que le prix est correct de toute façon.

