nouveaux emplacements, technologies et meilleurs joueurs

Source : Adobe / artiemedvedev

___

___

L’Amérique du Nord et la Russie continueront de voir leur part de l’extraction de Bitcoin augmenter en 2022. « Il y aura des consolidations et de nouveaux entrants, mais il y aura plus de consolidations que de nouveaux entrants. » Par rapport à 2021, la réglementation minière apparaîtra un peu plus modérée et impartiale en 2022.

2021 a été une année exceptionnelle pour les crypto-monnaies, ce qui doit également signifier qu’elle a été une année exceptionnelle pour les mineurs. Et, dans une large mesure, c’était le cas, car les mineurs ont empoché 3 milliards de dollars de revenus provenant de l’exploitation minière de Bitcoin (BTC) au cours du seul mois d’avril.

Mais alors que les frais de transaction payés aux mineurs BTC ont augmenté de plus de 750% d’une année sur l’autre au deuxième trimestre de l’année, cela ne dit pas toute l’histoire en ce qui concerne l’extraction de crypto-monnaie en 2021. Cela ne dit pas toute l’histoire sur l’un ou l’autre lorsqu’il s’agit de l’exploitation minière en 2022.

Car si les chiffres de l’industrie conviennent généralement que les mineurs continueront à générer des revenus importants cette année, ils s’attendent également à ce que la concurrence s’intensifie dans le secteur. Cela se traduira par un plus grand nombre d’entreprises, y compris des sociétés énergétiques, entrant sur le marché, ainsi que par davantage d’investissements dans les nouvelles technologies minières.

Changement d’orientation géographique

L’une des plus grandes tendances de 2021 était que l’emplacement géographique de l’extraction de crypto-monnaie s’est déplacé de la Chine, qui a longtemps représenté plus des deux tiers du hashrate de Bitcoin à un moment donné, vers d’autres parties du monde. Ce sera à nouveau un grand sujet en 2022, avec deux nations, en particulier, en lice pour la domination.

« Alors que l’Amérique du Nord et la Russie ont des réglementations claires pour l’exploitation minière par rapport à d’autres pays, l’Amérique du Nord, avec un meilleur accès aux marchés des capitaux, continuera de représenter la majorité du hashrate mondial. Mais nous pensons que la Russie, avec un excédent élevé de capacité hydroélectrique pour l’exploitation minière, deviendra la principale destination internationale pour l’exploitation minière durable », a déclaré Igor Runets, directeur exécutif de BitRiver , un fournisseur de services de colocation basé en Russie pour le minage de crypto-monnaies basé sur les énergies renouvelables.

D’autres personnalités du secteur minier s’accordent à dire que l’Amérique du Nord (Canada et États-Unis) et la Russie continueront de voir leur part de l’exploitation minière (Bitcoin) augmenter en 2022, même s’ils diffèrent sur lequel de ces deux prédominera.

« L’Amérique du Nord continuera de voir une forte concentration de mineurs. Le fait que le groupe de Fonderie aux Etats-Unis Etats-Unis . Être maintenant le plus grand groupe au monde est plus que suffisant pour suggérer que ce changement perdurera », a déclaré Zach Bradford, PDG de la société minière Bitcoin cotée en bourse. sur le Nasdaq, CleanSpark.

Cependant, Bradford ajoute que d’autres régions et pays, en particulier ceux qui disposent d’importantes ressources hydroélectriques et géothermiques, pourraient voir une augmentation de la participation minière en 2022. Ce processus sera accéléré par les mineurs cherchant à identifier des emplacements avec une énergie moins chère et plus verte.

« Le Salvador va, bien sûr, dans cette direction. La Russie est un autre pays qui est susceptible d’être sous-estimé pour son potentiel minier », a-t-il déclaré à Cryptonews.com, ajoutant que l’importance croissante de la Russie pour l’exploitation minière dépendra de la façon dont le gouvernement russe réagira par le biais de réglementations et de frais.

Part de hashrate mondiale de Bitcoin (moyenne mensuelle)

* – À notre connaissance, il existe peu de preuves de grandes exploitations minières en Allemagne ou en Irlande pour justifier ces chiffres. Votre participation est probablement considérablement gonflée en raison des adresses IP redirigées via l’utilisation de services VPN ou proxy. Source : Indice de consommation d’électricité Cambridge Bitcoin

En effet, les données les plus récentes du Centre de Cambridge pour la finance alternative (jusqu’en août 2021) montrent que plusieurs pays plus petits, tels que le Kazakhstan, la Malaisie et l’Iran, augmentent leur part de l’exploitation minière de Bitcoin, en plus des États. comme les États-Unis, la Russie et le Canada.

Quant aux États-Unis, Vice-président de l’exploitation minière de BIT , Danni Zheng, note que les États qui prennent l’initiative d’introduire des lois cryptographiques favorables réussiront à attirer plus de hashrate de Bitcoin et d’autres actifs cryptographiques.

« En raison de leur expérience précédente, nous pensons que les mineurs continueront à se déplacer vers des endroits, comme l’Ohio et le Texas, qui ont un environnement réglementaire plus convivial et des conditions climatiques favorables à l’exploitation minière. En outre, le fait que les maires de New York et de Miami soient de fervents défenseurs de la crypto-monnaie conduira probablement les mineurs dans ces régions à l’avenir, surtout s’ils adoptent des politiques prospectives pour attirer l’industrie minière », a-t-il déclaré à Cryptonews .com.

Consolidation, concurrence et technologies

Une chose sur laquelle les commentateurs semblent s’accorder est qu’après la répression de l’exploitation minière par la Chine et l’émergence de nouveaux hubs miniers en 2021, 2022 connaîtra une bonne consolidation.

« Il y aura une consolidation et de nouveaux participants, mais il y aura plus de consolidation que de nouveaux participants. L’exploitation minière de Bitcoin est très capitalistique et, en tant que telle, est moins sujette aux pannes typiques », a déclaré Zach Bradford.

Bradford explique que l’exploitation minière de Bitcoin représente désormais une infrastructure critique et que cette infrastructure nécessite une quantité importante de ressources et d’investissements pour être maintenue. En tant que tel, le secteur connaîtra inévitablement un certain degré de consolidation à mesure que son environnement réglementaire se stabilise.

« Nous pensons que nous assisterons à une certaine consolidation cette année avec des mineurs plus importants et plus établis achetant de nouveaux entrants qui peuvent avoir accès à une énergie abondante mais qui manquent de capitaux pour acheter et héberger des plates-formes minières », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

Danni Zheng s’attend également à plus de consolidations que les nouveaux entrants cette année, et l’intensité des ressources de l’exploitation minière en est une des principales raisons.

« Avec le taux de hachage mondial augmentant de 20% au cours de l’année selon les données de BTC.com, nous prévoyons que le nombre de nouveaux entrants sur le marché diminuera en 2022 après le boom rapide que l’industrie a connu en 2021. Nous attendez-vous à ce que de nombreuses sociétés minières inexpérimentées soient obligées d’ajuster leurs plans pendant la phase d’essais et d’erreurs alors qu’elles déterminent la bonne allocation des ressources et comment optimiser l’efficacité de leurs centres de données », a-t-il déclaré.

Cependant, même s’il y aura un certain degré de consolidation, la concurrence entre les plus grandes sociétés minières s’intensifiera cette année, ce qui stimulera l’innovation technologique au sein du secteur. C’est quelque chose qui va encore s’accélérer avec l’entrée des énergéticiens, dont la maîtrise des ressources énergétiques va les conduire vers une transition vers l’exploitation minière.

«Je pense que nous continuerons de voir davantage d’entreprises, en particulier celles du secteur de l’énergie, entrer dans l’industrie minière en 2022. Cela signifie également que la concurrence entre les mineurs continuera de s’intensifier et que les entreprises avec les opérations minières les plus flexibles et innovantes et la durabilité dirigera la compétition », a déclaré Igor Runets.

Le PDG ajoute qu’il s’attend à ce que les opérations minières se concentrent davantage sur les nouvelles technologies, telles que le refroidissement par immersion, qui peuvent rendre les opérations plus efficaces et plus rentables. De plus, Zach Bradford affirme que l’émergence de fabricants américains d’équipements miniers « entraînera d’autres changements technologiques dans l’industrie ».

La réglementation devient plus constructive

Par rapport à 2021, la réglementation minière apparaîtra un peu plus modérée et impartiale en 2022, en particulier avec la Chine désormais hors de l’équation.

« Avec la sortie de la Chine, je ne pense pas que la réglementation aura un impact plus important sur l’industrie minière en 2022 qu’en 2021. Les gouvernements des États-Unis et de la Russie, les pays qui représentent la majorité de l’exploitation minière de Bitcoin dans le monde maintenant, favoriser l’exploitation minière durable de Bitcoin comme moyen de renforcer les infrastructures de production d’électricité et de stimuler la croissance économique dans des zones autrement sous-développées », a déclaré Igor Runets.

Pourtant, même si 2022 est susceptible d’être plus favorable aux mineurs sur le plan de la réglementation, certains acteurs de l’industrie espèrent que la nouvelle année apportera un mélange de lois favorables et défavorables.

« Quelque chose ira bien, en fournissant le type de garde-corps dont l’industrie a besoin pour continuer à réussir. Quelque chose sera comme la Chine et ce sera préjudiciable aux mineurs de ces pays, mais ce sera peut-être une aubaine pour les mineurs situés dans d’autres parties du monde », a déclaré Zach Bradford.

Bien que le commentaire de Bradford puisse suggérer qu’il y aura une réglementation minière à la fois restrictive et laxiste en 2022, il espère généralement que les perspectives globales sont positives. Cela s’explique en partie par le fait que Bitcoin, les crypto-monnaies et l’exploitation minière seront devenus si importants à ce moment-là qu’il serait vain pour la plupart des régulateurs d’essayer de les éliminer.

« L’année 2022 sera un tournant dans l’adoption massive du Bitcoin et il y aura de la résistance. Mais cette résistance est un dernier souffle », a-t-il conclu.

___

Apprendre encore plus:

– Migration BTC Mining, défis et prévisions pour l’industrie post-répression

– Dominé par les institutions, le minage de Bitcoin est aussi possible depuis chez soi

– Comment Bitcoin Mining pourrait aider les pays à produire de l’énergie nationale

– NFT en 2022 : du mot de l’année à l’adoption grand public et aux nouveaux cas d’utilisation

– Prédictions de prix Bitcoin et Ethereum pour 2022

– Adoption des crypto-monnaies en 2022 : à quoi s’attendre ?

– Tendances de la réglementation crypto 2022 : focus sur DeFi, Stablecoins, NFT et plus

– Tendances DeFi en 2022 : intérêt croissant, réglementation et nouveaux rôles pour DAO, DEX, NFT et jeux

– Crypto Security en 2022 : préparez-vous à davantage d’attaques DeFi, de perturbations de l’échange et d’erreurs de débutant

– Comment l’économie mondiale pourrait affecter Bitcoin, Ethereum et Crypto en 2022

– Les échanges crypto en 2022 : plus de services, plus de conformité et de concurrence

– Tendances d’investissement crypto en 2022 : préparez-vous pour plus d’institutions et de Memes Mania

Trouvez plus de prévisions pour 2022 ici.