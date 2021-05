Nouveaux ensembles LEGO Disney Mickey et ses amis été 2021 révélés ⋆ .

]]>]]>

LEGO a publié des images promotionnelles pour la nouvelle vague d’ensembles LEGO Disney Mickey et ses amis 4+ qui devraient être mis en vente en juin et présentent diverses nouvelles figurines Disney, notamment Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck, Daisy Duck et Goofy; regardez-les ici…

LEGO® Disney Mickey et ses amis Mickey Mouse et Donald Duck’s Farm (10775)

• L’ensemble de 118 pièces permet aux enfants d’explorer le plaisir à la ferme avec Mickey Mouse et Donald Duck. L’ensemble comprend des animaux et des légumes, ce qui permet aux enfants de développer leur jeu de rôle et de développer leurs compétences tout en jouant des tâches agricoles et en découvrant la vie à la campagne.

• L’ensemble comprend une variété d’accessoires, y compris une fonction de treuil sur la grange et un jouet de poulailler à construire, des outils, des fruits, des légumes, des animaux et un œuf.

• La grange mesure plus de 13 cm de haut et 12 cm de large.

• Prix: 27,99 GBP / 29,99 EUR / 49,99 AUD / 29,99 USD / 39,99 CAD

L’avion à hélice de Mickey Mouse LEGO® Disney Mickey et ses amis (10772)

• Un ensemble de 59 pièces qui donne aux enfants une excellente occasion d’explorer le vol, de vérifier que l’avion est prêt, de le nettoyer et de s’envoler pour des aventures.

• L’ensemble comprend un avion avec un châssis Starter Brick, pour aider à faire démarrer le bâtiment afin qu’il y ait plus de temps pour jouer, plus une figurine et une tuile Mickey Mouse exclusive.

• L’ensemble comprend une large gamme de détails et d’accessoires amusants pour augmenter les possibilités de jeu de rôle, comme un porte-outils de maintenance avec une clé et des éléments de flacon pulvérisateur, ainsi qu’un petit drapeau.

• L’avion mesure plus de 6 cm de haut et 14 cm de large.

• Prix: 8,99 € / 9,99 $ / 9,99 EUR / 17,99 AUS / 13,99 CAD

LEGO® Disney Mickey et ses amis Le magasin de glaces de Minnie Mouse (10773)

• Cet ensemble imaginatif de 100 pièces offre aux jeunes un jeu de rôle amusant et une croissance des compétences tout en gérant un magasin de crème glacée et en jouant à la plage.

• L’ensemble comprend un magasin de crème glacée, une voiture avec un châssis Starter Brick, des figurines de Minnie Mouse et Daisy Duck et une tuile de silhouette exclusive de Mickey Mouse.

• L’ensemble regorge de détails amusants, notamment une chaise de plage et un parasol, une petite vague et une planche de surf.

• Mesure plus de 11 cm de haut et 8 cm de large.

• Prix: 17,99 GBP / 19,99 EUR / 32,99 AUD / 19,99 USD / 24,99 CAD

LEGO® Disney Mickey et ses amis La fusée spatiale de Mickey Mouse et Minnie Mouse (10774)

• Cet ensemble de 88 pièces emmène les enfants dans un voyage dans l’espace avec Mickey Mouse et Minnie Mouse de Disney. Atterrissez sur une nouvelle planète, collectez et étudiez des roches et même faites-vous un nouvel ami extraterrestre.

• L’ensemble comprend une fusée, une station, un gros rocher qui s’ouvre et contient un extraterrestre à l’intérieur, une caméra et un petit drapeau pour augmenter les possibilités de jeu de rôle.

• La fusée mesure plus de 14 cm de haut et 7 cm de large.5

• Prix: 17,99 GBP / 19,99 EUR / 32,99 AUD / 19,99 USD / 24,99 CAD

LEGO® Disney Mickey et ses amis – Le camion de pompiers et la gare de Mickey et ses amis (10776)

• L’ensemble de 144 pièces permet aux enfants de découvrir Mickey Mouse et Minnie Mouse comme de braves pompiers. Avec une expérience de construction amusante et des jeux de rôle, les enfants peuvent apprendre à combattre les incendies en aidant Mickey et Minnie à arrêter un feu au barbecue de Goofy.

• L’ensemble comprend une caserne de pompiers, un camion de pompiers, 3 figurines et une figurine de chien avec des oreilles et une queue en caoutchouc, un plat de nourriture et un os pour Pluton de Disney (apparaissant pour la première fois dans les ensembles LEGO), ainsi que des outils de lutte contre les incendies.

• La caserne de pompiers mesure plus de 14 cm de haut et 24 cm de large.

• Prix: 44,99 GBP / 49,99 EUR / 79,99 AUD / 39,99 USD / 49,99 CAD

