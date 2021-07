Nouveaux films et émissions de télévision en août pour lesquels tout le monde est le plus excité • .

Si le procès intenté par la star de Black Widow Scarlett Johansson suggère quelque chose au-delà des spécificités immédiates de l’affaire judiciaire, c’est l’implication assez évidente qu’Hollywood a changé pour de bon. Que même Tinseltown reconnaît maintenant que nous vivons dans un monde où le streaming est d’abord. Et que la pandémie a accéléré une transition loin des anciens modèles et des anciennes habitudes de consommation. Et il n’y a pas de retour en arrière. En conséquence, il y a maintenant plus de concurrence que jamais pour vos dollars de streaming ainsi que l’atout le plus précieux de tous : votre temps. En effet, une liste des nouveaux films et émissions de télévision les plus attendus montre clairement à quel point le jeu a changé. À quel point la concurrence est rude maintenant. Et combien de matériel de qualité continue de s’accumuler pour le public en streaming.

Meilleure offre du jour Unreal deal vous offre le gadget pour maison intelligente le plus populaire d’Amazon pour 23 $ – plus un crédit de 40 $ ! Prix ​​catalogue : 29,98 $ Prix : 22,92 $ Vous économisez : 7,06 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Nouveaux films et émissions de télévision (août 2021)

Ci-dessous, vous trouverez deux aperçus nouvellement préparés des films et des émissions les plus attendus (y compris les nouvelles et les séries télévisées de retour), préparés par l’équipe derrière l’application TV Time.

Les graphiques ci-dessous sont répartis dans le Top 5 des films les plus attendus sortis en août, selon le rapport d’anticipation de TV Time. Et il y a aussi un rapport d’anticipation pour le Top 5 des nouvelles séries télévisées pour lesquelles les fans sont les plus enthousiastes. Pour faire bonne mesure, celui-ci comprend également cinq émissions de télévision très attendues.

Les listes respectives sont surmontées, à la première place pour chacune, de Marvel’s What If …? sur Disney + en tant que nouvelle émission télévisée la plus attendue en août, et The Suicide Squad (à venir sur HBO Max) en tant que sortie de film la plus attendue en août.

Au cas où vous auriez manqué notre article il y a quelques semaines décrivant ce que cette nouvelle série Disney + implique, il suffit de dire que celle-ci sera certainement la série la plus étrange de Marvel à ce jour. Loki nous a certainement montré ce qui se passerait si le dieu du mal s’était échappé après la bataille de New York, mais et si… ? va encore plus loin. Et si Peggy Carter était Captain America ? Et si Killmonger sauvait la vie de Tony Stark ? Et si tous les héros se transformaient en zombies ?

Les films les plus attendus

Du côté des films de l’équation, pendant ce temps, le rapport d’anticipation de TV Time indique clairement que The Suicide Squad du réalisateur James Gunn a un large public qui l’attend. Insider a un bon résumé des détails que vous devez savoir sur ce film qui n’est pas vraiment une suite et certainement pas un redémarrage du film original. Certains caractères, oui, sont des caractères répétés. Mais il n’y a pas de ligne directe ici qui se connecte au film précédent, ce qui en ferait un véritable suivi. Au lieu de cela, il est censé se suffire à lui-même, même si (de manière séquentielle) il s’agit d’une suite technique à l’original. Avoir du sens ?

Parmi les autres mouvements très attendus en août, citons le Kissing Booth 3 de Netflix, prévu pour une sortie le 11 août. Extrait du synopsis officiel du streamer :

«C’est l’été avant qu’Elle ne se rende à l’université et elle fait face à la décision la plus difficile de sa vie. Que ce soit pour traverser le pays avec son petit ami rêveur Noah ou pour tenir sa promesse de toujours d’aller à l’université avec son meilleur ami Lee. Le cœur de qui Elle brisera-t-elle ? »

Meilleure offre du jour Unreal deal vous offre le gadget pour maison intelligente le plus populaire d’Amazon pour 23 $ – plus un crédit de 40 $ ! Prix ​​catalogue : 29,98 $ Prix : 22,92 $ Vous économisez : 7,06 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission