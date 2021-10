Nouveaux films et émissions en novembre 2021

Disney Plus n’est pas le seul service de streaming avec une émission passionnante de Jeremy Renner en novembre. Paramount Plus lance sa série originale Mayor of Kingstown le mois prochain, qui met en vedette Renner en tant que courtier en énergie bien connu à Kingstown, Michigan. Parmi les autres faits saillants, citons Clifford the Big Red Dog, Star Trek: Discovery saison 4, The Fifth Element et un tas de sports.

Si les dernières versions vous ont intrigué, vous pouvez vous inscrire à Paramount Plus ici.

Nouveautés Paramount Plus pour novembre 2021

Paramount Plus Originaux et Exclusivités

11/10 : Première de Clifford the Big Red Dog

11/11 : Première de The Game

11/11 : première de la saison 2 de The Challenge : All Stars

11/14 : Première d’Adele One Night Only Special

11/14 : Première du maire de Kingstown

18/11 : première de la saison 4 de Star Trek : Discovery

18/11 : première de la saison 2 de Texas 6

19/11 : Première d’Oasis Knebworth 1996

24/11 : Première de The Real World Homecoming : Los Angeles

26/11 : Première de A Loud House Christmas

Sports sur Paramount Plus

11/2, 11/3 : UEFA Champions League

04/11 : UEFA Europa League et UEFA Europa Conference League

11/6: College Football sur CBS – Armée contre Air Force

11/6 : SEC sur CBS

11/7: NFL ON CBS Semaine 9 (vérifier les listes locales)

11/7 : Compétition Professionnelle de Tauromachie

11/11, 11/16 : Éliminatoires pour la Coupe du monde masculine de la Confédération asiatique de football

11/12, 11/19, 11/26: Combattez l’action mondiale de MMA

11/12, 11/16 : Éliminatoires pour la Coupe du monde masculine de la Concacaf

13/11 : 2021 Rogue Invitational

13/11 : Championnats masculins et féminins de la série STIHL TIMBERSPORTS 2021

11/13 : SEC sur CBS

11/14: NFL ON CBS Semaine 10 Double-header (vérifier les listes locales)

16/11 : Équipe nationale masculine de football des États-Unis contre la Jamaïque

11/20 : Match de championnat NWSL

20/11 : SEC sur CBS

21/11: NFL ON CBS Semaine 11 (vérifier les listes locales)

21/11 : Série de saletés du modèle tardif de Lucas Oil

23/11 : Finale de la Ligue des champions de la Confédération asiatique de football

23/11, 24/11 : UEFA Champions League

24/11, 25/11 : UEFA Europa League et UEFA Europa Conference League

25/11 : NFL SUR CBS – Thanksgiving – Las Vegas Raiders @ Dallas Cowboys

26/11 – 30/11 : Éliminatoires pour la Coupe du monde féminine de l’UEFA

26/11: Football universitaire sur CBS – Boise State contre San Diego State

26/11 : SEC sur CBS – Missouri contre Arkansas (15 h 30, HE)

27/11 : SEC sur CBS

28/11: NFL ON CBS Semaine 12 (vérifiez les listes locales)

Tout au long du mois de novembre : compétition brésilienne Campeonato Brasileirão Série A

Pendant tout le mois de novembre : compétition argentine de la Liga Profesional de Fútbol

Pendant tout le mois de novembre : compétition de la Ligue de football professionnel d’Écosse

Pendant tout le mois de novembre : la compétition italienne de Serie A

Diffusion le 1er novembre

Abandonner

Valeurs de la famille Addams

Toutes les bonnes initiatives

Soulèvement des Apaches

Beatriz au dîner

Dynamite noire

Rebondir

Breakin’ 2: Boogaloo électrique

Dernières nouvelles dans le comté de Yuba

Buffalo Bill et les Indiens

Candyman : Adieu à la chair

Chine Lune

Chemin du coupeur

Ange noir

Doc

Le Dr Phibes se lève à nouveau !

Entrez le Ninja

Œil pour œil

Oeil de l’aiguille

Fargo

De chair et d’os

Vendredi 13 Partie II

Vendredi 13 Partie V : Un nouveau départ

Vendredi 13 Partie VI : Jason Lives

Vendredi 13 Partie VII : Le Sang Nouveau

Vendredi 13 Partie VIII : Jason prend Manhattan

parti bébé parti

Hardball

Comment vaincre le coût élevé de la vie

Je me suis échappé de l’île du diable

En secret

Filles Modernes

Kate et Léopold

Il était une fois dans l’Ouest

Pootie Tang

Course pour ta vie, Charlie Brown

Vrais hommes

Resident Evil

La revanche du ninja

Sahara

femme blanche célibataire

Insomnie à Seattle

Star Trek

Sweeney Todd : le démon barbier de Fleet Street

Massacre à la tronçonneuse du Texas II

Cette chose que tu fais!

Le cinquième élément

Le combattant

La mouche

La fille du général

La Légende de Zorro

L’extérieur

Le prestige

L’homme tranquille

Le tireur

L’interrupteur

Les indésirables

Le bois

Troll 2

Le vrai courage

Diffusion le 3 novembre

Gênant (saisons 1-5)

Avant que j’oublie (Saison 1)

Black Ink Crew (Saison 7)

Black Ink Crew Chicago (Saison 5)

Amour & Hip Hop Miami (Saisons 1-2)

Maman adolescente (saison 8)

Diffusion le 8 novembre

Diffusion le 10 novembre

Grande-Bretagne aérienne (saison 2)

Air Warriors (Saison 8)

Frontière sauvage de l’Amérique : exposition au nord

Mon super doux 16 (saisons 1-2, 4-10)

Super prédateurs de l’océan

Sites sacrés (Saison 2)

Tasmanie : la vie curieuse de Quolls

Chasse aux virus : Cave à COVID

La Californie la plus sauvage

Les grizzlis sauvages du Yukon

Diffusion le 17 novembre

Teenage Mutant Ninja Turtles : Sortir de l’ombre

Amour & Hip Hop Hollywood (Saison 6)

Amour et annonces (Saison 1)

Pat’ Patrouille (Saison 6)

La maison bruyante (saison 4)

Ce sont tous les derniers ajouts à Paramount Plus. Nous reviendrons chaque mois avec des mises à jour.