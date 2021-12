Nouveaux frais de retrait d’espèces aux guichets automatiques 2022

Si vous êtes un visiteur fréquent des guichets automatiques pour le retrait d’espèces, il est conseillé de limiter le nombre de vos transactions aux guichets automatiques sur un mois.

Les frais de retrait d’espèces aux guichets automatiques seraient plus élevés à partir de demain (1er janvier 2022) pour les clients des banques. Les frais majorés s’appliqueraient en cas de transactions au-delà de la limite mensuelle autorisée gratuite.

Toutes les banques proposent chaque mois un certain nombre de retraits d’espèces gratuits et d’autres transactions à leurs guichets automatiques, au-delà desquels les clients doivent payer un petit montant à titre de frais. Les banques vont augmenter les frais de retrait d’espèces aux guichets automatiques au-delà de la limite gratuite dans un mois.

Ainsi, si vous êtes un visiteur fréquent des guichets automatiques pour le retrait d’espèces, il est conseillé de limiter le nombre de vos transactions aux guichets automatiques sur un mois. Les banques modifient les règles relatives aux frais de retrait aux guichets automatiques à la suite d’une décision de la RBI.

Ce que RBI a dit

La Reserve Bank of India avait autorisé les banques à augmenter les frais pour les transactions en espèces aux distributeurs automatiques de billets au-delà de la limite mensuelle autorisée gratuite.

« Les clients ont droit à cinq transactions gratuites (y compris les transactions financières et non financières) chaque mois à partir de leurs propres guichets automatiques bancaires. Ils sont également éligibles pour les transactions gratuites (y compris les transactions financières et non financières) à partir d’autres guichets automatiques bancaires, à savoir. trois transactions dans des centres métropolitains et cinq transactions dans des centres non métropolitains. Au-delà des transactions gratuites, le plafond / plafonnement des frais clients est de 20 Rs par transaction… Pour compenser les banques pour les frais d’interchange plus élevés et compte tenu de l’escalade générale des coûts, elles sont autorisées à augmenter les frais clients à 21 Rs par transaction. Cette augmentation sera effective à compter du 1er janvier 2022 », avait indiqué la banque centrale en juin 2021.

Plusieurs banques comme HDFC Bank, ICICI Bank et Axis Bank ont ​​mis à jour leur site Web concernant les changements de frais pour les transactions en espèces et non en espèces aux guichets automatiques au-delà de la limite mensuelle gratuite.

Nouveaux frais

À partir du 1er janvier, vous devrez payer 21 Rs par transaction au lieu de 20 Rs en cas de dépassement du nombre mensuel autorisé de transactions gratuites. Ainsi, par exemple, si vous effectuez cinq opérations de retrait d’espèces au-delà de la limite autorisée, vous finirez par payer Rs 105 à titre de frais à la banque en un mois.

Il serait préférable que les clients des banques réduisent leur dépendance aux espèces et utilisent plutôt des options de paiement en ligne comme UPI pour les transactions.

