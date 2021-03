Nouveaux iMac Apple Silicon référencés dans la dernière version bêta de macOS Big Sur 11.3

Suite à la sortie de macOS Big Sur 11.3 bêta 5 pour les développeurs et les utilisateurs bêta publics plus tôt dans la journée, . a maintenant trouvé des références à de nouveaux modèles d’iMac dans les codes internes du système d’exploitation. Cela fait suite à des rumeurs selon lesquelles Apple travaille sur de nouveaux iMac avec des puces Apple Silicon.

La dernière version bêta de macOS Big Sur est fournie avec des codes pour deux nouveaux iMac, identifiés comme «iMac21,1» et «iMac21,2» – il convient de mentionner que ces chiffres ne sont pas liés à la taille de l’écran.

Plus tôt cette année, Bloomberg a signalé que les noms de code des nouveaux iMac avec puces Apple Silicon sont J456 et J457, et . a pu confirmer que les nouveaux modèles répertoriés dans la dernière version bêta de macOS Big Sur portent le même nom de code. Selon le rapport, les modèles 21,5 pouces et 27 pouces seront mis à jour cette année.

La semaine dernière, un développeur a remarqué des rapports d’erreur dans son application provenant d’un iMac inconnu alimenté par un processeur ARM. Dans le même temps, Apple a récemment arrêté l’iMac Pro et certaines configurations de l’iMac 21,5 pouces, ce qui suggère que l’iMac mis à jour avec M1 (ou une autre puce Apple Silicon) est en effet bientôt disponible.

En plus d’avoir des puces Apple Silicon, des rumeurs suggèrent que les nouveaux modèles d’iMac seront redessinés avec un look similaire au Pro Display XDR. Plus tôt dans la journée, . a également trouvé des références à une nouvelle puce «A14X» qui sera probablement utilisée dans l’iPad Pro de prochaine génération, qui devrait être introduit dans les semaines à venir.

