Nouveaux investisseurs : le marché des actions est gonflé par la flambée des ventes au détail

Le nombre total de comptes d’investisseurs en novembre 2021 s’élevait à 7,7 crore (cumulativement par NSDL et CDSL) avec un investissement total de Rs 330 lakh crore.

Par Yoosef KP

La participation des particuliers au marché boursier indien a considérablement augmenté au cours des deux dernières années, alors que de plus en plus d’investisseurs novices se sont aventurés sur le marché pour de meilleurs rendements à un moment où les taux de référence (repo) étaient maintenus à un niveau record. Le verrouillage provoqué par la pandémie et le travail à domicile qui a suivi avec une forte pénétration d’Internet ont encore accru leur enthousiasme.

Les deux dépositaires – Central Depository Services (CDSL) et National Securities Depository (NSDL) – ont ajouté ensemble 286 nouveaux comptes lakh entre avril et novembre 2021, CDSL représentant lui-même 247 lakh nouveaux comptes demat. Alors que CDSL a ajouté 30 lakhs de nouveaux comptes demat en novembre, NSDL a vu 4 lakhs supplémentaires s’ajouter à la cagnotte au cours du mois. Selon le bulletin Sebi de décembre, en moyenne, plus de 26 lakhs de comptes demat ont été ouverts chaque mois au cours de l’exercice en cours, contre une moyenne mensuelle de seulement 4 lakhs en 2019-2020.

Cependant, l’investisseur de détail fait souvent les frais des krachs boursiers, car cette catégorie a tendance à se concentrer sur les actions à petite et moyenne capitalisation. Selon Prime Database, la participation au détail dans 1 034 sociétés cotées sur NSE a augmenté au cours du trimestre de septembre avec une appréciation moyenne du cours des actions de seulement 3,78 %, alors qu’elle a réduit sa participation dans 592 sociétés dont le prix a augmenté de 23,96 % au cours de la période.

Selon le Credit Suisse, malgré des achats nets constants par les investisseurs de détail, leur part de l’ESB500 a diminué au cours des 15 dernières années, principalement parce qu’ils ont constamment sous-performé le marché. « Les flux de détail devraient rester volatils à notre avis, alors que la stagnation s’installe après la hausse remarquable des marchés. Cependant, cela ne devrait pas avoir d’impact négatif sur les entrées de fonds monétaires et, dans certains cas, peut même les soutenir », a déclaré la maison de courtage étrangère dans un rapport récent.

En septembre 2021, la participation globale au détail dans les sociétés cotées en bourse de NSE s’élevait à 7,13%, pour une valeur de Rs 18,16 crore lakh. Au cours de la dernière année, la participation au détail (personnes détenant un capital social nominal jusqu’à Rs 2 lakh) dans Indian Energy Exchange a presque triplé pour atteindre 26,48 % jusqu’en décembre 2021. De même, leurs participations dans Future Retail, Indiabulls Real Estate et Hemisphere Properties sont allées entre 10,2 points de pourcentage (ppts) et 11,9 ppts, selon les données de Capitaline.

Le Credit Suisse affirme en outre que la financiarisation de l’épargne et une pénétration plus élevée d’Internet peuvent entraîner une augmentation des entrées de détail dans le secteur des moyennes et petites capitalisations, tandis que les grandes capitalisations peuvent rester sensibles à la vente des investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) à court terme. Même la participation des détaillants sur le marché primaire a augmenté au cours de la dernière année, plusieurs IPO ayant été sursouscrites le premier jour en quelques heures.

