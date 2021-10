Nouveaux jeux Metal Gear, Silent Hill et Castlevania ? | GameSpot News – Mises à jour de GS News

in

Dans GameSpot News d’aujourd’hui, Konami pourrait travailler sur de nouveaux jeux Metal Gear, Silent Hill et Castlevania, la PS5 a maintenant un jeu 8K mais avec un piège, et la démo Stranger of Paradise est maintenant disponible.

Dans cette vidéo, Persia parle d’un récent rapport selon lequel Konami ferait de nouveaux versements et des remakes dans certaines de ses franchises telles que Metal Gear, Castlevania et Silent Hill. Tous ces nouveaux projets seraient annoncés en 2022.

Persia passe également en revue le seul jeu à proposer actuellement 8K sur PS5, sauf qu’il y a un hic. Alors que le Touryst restitue en interne à une résolution de 8K, la PS5 ne prend pas réellement en charge cette sortie via HDMI 2.1 et le développeur Shin’en Multimedia utilise une technique de suréchantillonnage extrême pour sous-échantillonner chaque pixel sur n’importe quel téléviseur 4K connecté.

Enfin, le nouveau jeu Final Fantasy de Team Ninja, Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin, sera lancé en mars 2022. Une deuxième démo est désormais disponible pour PS5 et Xbox Series X et S.

Pour plus d’informations sur tous ces sujets, veuillez visiter gamespot.com.