Nouveaux joueurs NBA de la semaine

C’est lundi et ce n’est peut-être pas le meilleur jour de la semaine pour beaucoup. En fait, ce n’est certainement pas le cas. Mais ce qui est plus que clair, c’est qu’il est temps de rencontrer les Joueurs de la semaine une fois de plus, dans la troisième édition de cette saison. Le numéro 20 de cette saison qui laisse des surprises relatives.

Le gagnant a été Jarrett Allen, l’un des joueurs les plus en vue de l’équipe NBA à la mode jusqu’à présent, un Cleveland Cavaliers très solide. Pour l’aspect Conférence Ouest, le prix revient à Georges Paul, le leader des Los Angeles Clippers avec quelques chiffres que nous partageons ci-dessous.

L’attaquant des LA Clippers Paul George et le centre des Cleveland Cavaliers Jarrett Allen ont été nommés joueurs de la semaine des conférences Ouest et Est de la NBA, respectivement, pour la semaine 3 de la saison 2021-2022 (1er novembre – 7 novembre). pic.twitter.com/LcUo6aPehy – Communications de la NBA (@NBAPR) 8 novembre 2021